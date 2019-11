Deux mūto’i blessés lors d’une course poursuite jeudi TAHITI, le 29 novembre 2019 - Après la course folle d’un homme recherché par les gendarmes pour « une grosse affaire de vol de chéquiers et d’escroquerie », jeudi.



Deux agents de la DSP se sont retrouvés avec des jours d’ITT, après que le fuyard ait défoncé leur barrage.



Le premier, un motard, s’en tire avec 7 jours d’ITT et le second obtient 3 jours d’ITT, « on a évité le pire », souligne Mario Banner.



En effet, le policier s’est retrouvé entre le fourgon et le véhicule du fuyard, « il a été blessé, mais si la personne recherchée avait foncé, elle aurait broyé les genoux de mon agent. Il a juste eu le temps de s’extirper, la voiture est partie et, nous avons réussi, par la suite, à l’interpeller », précise le patron de la DSP.



Cette course poursuite reste cependant « un cas isolé », mais elle inquiète tout de même les forces de l’ordre.



Des plaintes ont été déposées.



