

Willy Chung Sao en tête à Taiarapu-Est

Tahiti, le 15 mars 2026 – En tête avec 37,47 % des voix, Willy Chung Sao, candidat du “renouveau” et du “changement”, part favori pour le second tour à Taiarapu-Est. Les listes de Béatrice Lucas (17,35 %), de Keitapu Maamaatuaiahutapu (17,19 %) et d’Anthony Jamet (14,91 %) restent dans la course, tandis que deux autres équipes ont la possibilité de fusionner.





Il aura fallu attendre un peu plus de 21 heures pour officialiser les résultats à Taiarapu-Est : Willy Chung Sao (Faahotu ia Taiarapu) est arrivé en tête avec une bonne longueur d’avance dans les quatre communes associées de Afaahiti-Taravao, Faaone, Pueu et Tautira. Le candidat totalise 2.352 voix, soit 37,47 % des suffrages exprimés.



“Je voudrais remercier les électeurs qui se sont déplacés aujourd’hui et qui ont apporté leurs voix et leur confiance à la liste Faahotu ia Taiarapu que je conduis, sans oublier tous mes colistiers, ces hommes et ces femmes qui sont avec moi. C’est un travail d’équipe. (...) C’est le renouveau qui a fait la différence. Je pense que l’équipe actuelle a fait son temps. La population demande un changement et nous fait confiance”, nous a confié Willy Chung Sao a l’issue de cette soirée électorale, tout en donnant “rendez-vous au deuxième tour” aux électeurs.



Il y aura effectivement un deuxième tour à Taiarapu-Est. En deuxième et troisième positions, au coude-à-coude, on retrouve Béatrice Lucas (Te Ui api te ora no ananahi) avec 1.089 voix (17,35 %) et Keitapu Maamaatuaiahutapu (Ia Hura te mana) avec 1.079 voix (17,19 %). Coup dur pour le maire sortant de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, qui totalise 936 voix (14,91 %), mais qui reste dans la course. Avec 156 voix (2,49 %), Céline Manea (O vau te ea) est éliminée. Deux listes auront la possibilité de fusionner au second tour : celle de Gerry Picard (No oe Taiarapu-Est) avec 343 voix (5,46 %) et celle de Clarenntz Vernaudon (Tapura amui no Taiarapu Hitia’a o te ra) avec 322 voix (5,13 %).



Pour ce premier tour à Taiarapu-Est, le taux de participation est 57,98 %, soit 6.378 votants sur 11.000 inscrits.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:58 | Lu 766 fois



