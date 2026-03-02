

Willy Chung Sao, “du travail nous attend” à Taiarapu-Est

Tahiti, le 22 mars 2026 - Nette victoire de la liste Fa’ahotu ia Taiarapu menée par Willy Chung Sao, qui récolte 46,30 % des suffrages exprimés à Taiarapu-Est. “On est prêt à commencer à travailler sans perdre de temps”, a-t-il déclaré dimanche soir, à l’issue de la soirée électorale.





Les résultats sont tombés vers 21 heures à Taiarapu-Est, tandis que la même tendance qu’au premier tour se dessinait au cours du dépouillement des 11 bureaux de vote de Afaahiti-Taravao, Faaone, Pueu et Tautira.



Le report des voix, suite à l’élimination de trois des sept listes initialement en lice, et “la proximité réclamée par la population” ont semble-t-il bénéficié à Willy Chung Sao (Fa’ahotu ia Taiarapu) qui remporte ce deuxième tour sans fusion à Taiarapu-Est avec 46,30 % des suffrages exprimés (3 153 voix), améliorant son score de près de neuf points. Le taux de participation était également en hausse pour ce second tour à Taiarapu-Est (62,75 %), soit 6 908 votants, contre 6 378 au premier tour.



En deuxième position, on retrouve Béatrice Lucas (Te Ui api te ora no ananahi) avec 1 477 voix (21,69 %), suivie de Keitapu Maamaatuaiahutapu (Ia Hura te mana) avec 1 333 voix (19,57 %), qui améliorent respectivement leur score de quatre et deux points. Le maire sortant, Anthony Jamet, n’est pas parvenu à décrocher de la quatrième place avec 847 voix (12,44 %), accusant pour sa part une perte de deux points.



Arrivée en tête dans les quatre sections, c’est donc la liste de Willy Chung Sao, représentée par Mā Zinguerlet à Faaone, Franck Papaura à Pueu et Arnold Toheira à Tautira, qui remporte la majorité des sièges au conseil municipal de Taiarapu-Est.



“Je voudrais remercier l’équipe communale qui a préparé ces élections, tous les candidats qui se sont présentés, toute la population qui a porté sa confiance sur notre liste Fa’ahotu ia Taiarapu, et particulièrement les comités de soutien, les colistiers et leurs familles. Merci à tous ! Il y a du travail qui nous attend”, a déclaré Willy Chung Sao, déterminé à aller de l’avant avec son équipe. “On est prêt à commencer à travailler sans perdre de temps. On va prendre en compte les projets du maire sortant, car on ne va pas tout effacer d’un coup de main, et on va mettre en place notre programme”, nous a-t-il confié.



L’investiture des membres du conseil municipal pourrait intervenir dès ce vendredi.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 22 Mars 2026 à 23:58 | Lu 481 fois



