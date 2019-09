William Vanizette rebondit à la nouvelle "DAP"

Papeete, le 4 septembre 2019 – Le gouvernement a créé mercredi en conseil des ministre une Délégation à l’Analyse et à la Prospective (DAP) pour l’aider « en matière de stratégie sectorielles ». C’est William Vanizette, tout juste débarqué de la DGAE, qui prend la tête de cette nouvelle délégation.



Le compte-rendu du conseil des ministres de mercredi annonce la création par le Pays d’une Délégation à l’Analyse et à la Prospective (DAP). C’est William Vanizette, tout juste débarqué de la DGAE, qui prend la tête de cette nouvelle délégation. Les missions de la nouvelle délégation seront « l’aide à la décision en matière de stratégies sectorielles » et « le suivi et l’évaluation permettant d’apprécier à échéance périodique la performance des politiques publiques et d’intégrer les ajustements à envisager par des mécanismes de correction, l’infléchissement ou la redéfinition de ces schémas et stratégies ».