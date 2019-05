Wiley Wan veut faire voyager les internautes

PAPEETE, le 16 mai 2019 - Il a remporté le premier Mov’it festival. Depuis, Wiley Wan poursuit sa route avec ce rêve : parcourir le monde, le filmer et le photographier pour faire voyager son public. Il réussit déjà à le transporter en capturant des images de sa Polynésie.



Il y a un mois, se tenait le premier Mov’it Festival. Un concours vidéo amateur organisé par les élèves de troisième année de licence information et communication de l’Institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie (Isepp).



Les inscrits devaient présenter un clip de moins de deux minutes mettant en valeur la destination Tahiti (le thème de la 1ère édition du concours). Douze vidéos ont été visionnées par un jury de professionnels de l’audiovisuel.



C’est finalement celle de Wiley Wan qui a été retenue. " Pourtant, j’ai fait ça la veille, enfin le montage. Je ne m’y attendais pas. Ce sont des collègues qui m’ont encouragé à m’inscrire. J’espérais c’est tout ", rapporte-t-il.



Sa récompense c’est la reconnaissance. " Pour participer au Mov’it Festival, il fallait montrer Tahiti, la destination. J’ai pris des images que j’avais déjà. "



La Polynésie pour Wiley Wan c’est la nature, mais aussi les gens. Un environnement qu’il connaît bien car depuis cinq ans, il le filme et le photographie.



Une passion



Les images sont plus qu’un passe-temps, elles sont une passion. " J’ai envie de faire voyager les gens et de promouvoir notre fenua ", explique Wiley Wan. Depuis décembre, il met en ligne ses créations. Il alimente des réseaux sociaux (Youtube, Facebook, Instagram).



Il se charge tout seul du montage. " J’ai appris sans l’aide de personne, en surfant sur internet. Je n’ai pas suivi de cours ou fait de stages. "



Une fois qu’il a récolté des images (il est équipé d’une Go Pro, d’une caméra et d’un drone) il dit essayer de leur donner un sens avec des logiciels adaptés.



Plus tard, il aimerait pouvoir vivre de ses créations, voyager. Ce qui lui plairait ça serait de montrer la beauté du monde entier et non plus seulement celle de Tahiti et de ses îles. Il a fait une pause pour des raisons personnelles dans son cursus scolaire. Il espère pouvoir reprendre le lycée en août. Il vise une branche audiovisuelle au lycée Saint-Joseph.