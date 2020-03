Voyage dans le monde merveilleux d'Aladdin avec l'académie de danse Annie Fayn

TAHITI, le 10 mars 2020 - L'Académie de danse Annie Fayn présente son nouveau spectacle. Elle reprend le conte d'Aladdin qu'elle interprète avec ses danseuses et danseurs de différentes disciplines : claquettes, hip hop, classique, contemporain, modern' jazz.



En 2020, l'Académie Annie Fayn embarque son public dans l'univers d'Aladdin. Le conte connu de tous, associé au recueil des mille et une nuits à partir du XVIIIe siècle, a séduit Annie et Marion Fayn il y a quelques mois.



" C'était à la sortie de la représentation de la comédie musicale Aladdin en Nouvelle-Zélande ", se rappelle Marion Fayn. " Puis quelques temps plus tard, le film est sorti, c'était dans l'air du temps ."



L'histoire présentée sur scène est celle du conte. Dans un royaume lointain nommé Agrabah, Aladdin mène la vie libre et insouciante d'un gamin des rues. Son destin se trouve changé, à jamais, lorsqu'un jour il sauve une belle jeune fille.



Il ne sait pas alors que c'est Jasmine, la fille du sultan qui, trop à l'étroit dans son palais a décidé de se confronter au monde réel. Entre les jeux jeunes gens, c'est le coup de foudre.



Mais Aladdin fini par être arrêté. Il rencontre à la suite de l'arrestation le grand vizir Jafar qui voit en lui "le diamant d'innocence", celui qui, seul, est capable de s'emparer d'une lampe magique enfermée dans une caverne située en plein de désert.



Le gamin des rues est envoyé dans la caverne pour récupérer l'objet convoité. Il frotte la lampe et fait alors la connaissance du génie !



Les musiques sont celles du film, en partie. Certaines musiques ont été ajoutées pour permettre au ballet de s'exprimer. Car toutes les disciplines de l'académie seront représentées : claquettes, hip hop, modern' jazz, contemporain et hip hop. La dernière-née.



Pour monter ce spectacle, Annie et Marion Fayn ont " un casting de rêve ". Tuarii Tracqui sera Aladdin, il fera un clin d'œil au 'ori ahiti. Comédien, meilleur danseur du Heiva i tahiti en 2012, médaillé d'or du conservatoire, il a déjà travaillé avec l'académie Annie Fayn.



À ses côtés, se trouvera Karl Raka Brillant, le génie. Ancien danseur du groupe Temaeva, chorégraphe de Toa Reva et jury de plusieurs Heiva à l'international, il est très proche de Tuarii Tracqui. Leur complicité, sincère en coulisse, visible sur scène, donne une autre dimension au spectacle.



Maud Rebourd incarnera Jasmine. Danseuse principale de l'académie, elle a déjà été invitée à la New Zealand School Of Dance.