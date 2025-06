Vols d'annexes et de moteurs à Taina : trois hommes mis en cause

Tahiti, le 2 juin 2025 – Trois hommes sont poursuivis pour une série de vols d’annexes et de moteurs hors-bord, survenus ces derniers mois à la Marina Taina, à Punaauia. Le préjudice s’élève à plus de 2,3 millions de francs. L'information a été dévoilée ce lundi sur Facebook par la gendarmerie.



C’est une affaire qui avait suscité l'émoi de plusieurs "voileux", notamment sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, la Marina Taina, à Punaauia, a été le théâtre répété de vols d’annexes et de moteurs hors-bord. Des équipements souvent coûteux, parfois indispensables, envolés sans bruit. “Que ce soit dans l’enceinte de la marina ou directement sur les voiliers stationnés sur bouées de la marina, il devient régulier que des vols d’annexes arrivent, généralement les nuits de week-ends ou de vacances scolaires”, avait déploré l’association des Voiliers de Polynésie dans un courrier envoyé fin avril au haut-commissaire et transmis à la presse.



Sur Facebook, ce lundi matin, la gendarmerie a annoncé avoir arrêté trois individus. Saisie des faits, la brigade de Punaauia, appuyée par plusieurs unités du commandement de la gendarmerie, a mené une série d’investigations qui ont abouti à l’identification de trois suspects. L’un d’eux, présenté comme le principal protagoniste du dossier, a été placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il aurait reconnu sept vols, pour un préjudice total de 2,34 millions de francs. Ses deux complices présumés, également inquiétés, ont eux aussi été entendus.



À ce stade, les trois hommes font l’objet de poursuites pénales. Les circonstances précises de leurs agissements – repérages, modus operandi, recel éventuel – n’ont pas été détaillées par les autorités. Bien que, pour les victimes, le mode opératoire se déroulait ainsi : les voleurs arrivaient à la nage ou en pirogue dans la nuit ; ils détachaient l’annexe du bateau principal, se laissaient dériver hors de portée auditive de l’embarcation, démarraient le moteur et tractaient la pirogue jusqu’à la plage de Vairai ou vers des habitations à proximité du motu, ou ailleurs.



