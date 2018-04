Volley-ball - Focus sur Wil Bonno : " Toa " promu en Nationale 1

Parole à Wilson Bonno :



Peux-tu te présenter ?



« Kaoha Nui, je suis Wilson Bonno, 26 ans, originaire des îles Marquises. Je suis actuellement en formation de coordinateur DEJEPS, ce qui veut dire développement de projets de territoires et réseaux en métropole. Je pratique également le volley-ball et le bras de fer. »



Ton parcours sportif ?



« En 2008, alors que j’étais étudiant au lycée polyvalent de Taiarapu, j’ai pu intégrer le club de Taravao en excellence pour évoluer ensuite au niveau fédéral. En 2010, j’ai intégré le club de Pirae avant d’avoir l’opportunité de participer aux Jeux du Pacifique, en intégrant la sélection tahitienne. Cette même année, je deviens champion de Polynésie de bras de fer droit et vice-champion en bras de fer gauche. On me donne alors le surnom de « Toa ». »



Et en métropole ?



« Je suis parti ensuite en métropole pour tenter d’évoluer dans le monde professionnel du volley-ball, dans le club d’Alès. En 2015, me voilà en Charente-Maritime, à l’ouest de la France, pour jouer dans le club de Royan, en Nationale 2, où j’ai pu obtenir mes brevets d’éducateur « sports collectifs » et « activités physiques pour tous » (BPJEPS). J’ai eu également mon diplôme de directeur de centre de loisirs et mes diplômes d’entraineur fédéral. »



Ton actu ?



« En mars dernier, j’ai participé au championnat de France de bras de fer en tant qu’ « outsider » vu que je ne faisais partie d’aucun club de bras de fer en métropole. J’ai pu obtenir la médaille d’argent bras gauche avant d’être disqualifié à cause de plusieurs fautes techniques, comme le levé de coude. Cela a quand même été une expérience incroyable et je compte bien me préparer pour ramener la médaille d’or l’an prochain. »



Quels sont les perspectives, les objectifs ?



« Avec notre équipe de volley-ball, nous venons d’être promus pour évoluer en Nationale 1 l’année prochaine. Avec ces années passées en métropole, j’ai pu également développer un projet, celui de détecter les potentiels cachés de la jeunesse polynésienne pour les faire évoluer en métropole car les avantages sont importants. Je compte ensuite me perfectionner dans le développement de projets de territoires et réseaux pour pouvoir ensuite retourner au fenua et contribuer à l’épanouissement de la jeunesse polynésienne. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu durant mon cursus, en particulier ma famille et les amis, ainsi que les différentes institutions polynésiennes. Merci également à Tahiti Infos de suivre les Polynésiens à l’extérieur. Koutau-nui. » Propos recueillis par SB