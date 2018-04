Volley-ball - Challenge Polynésie : Tahaa " Fiers d'avoir gagné avec la nouvelle génération "

Parole à Abel Temarii :



Un moment important pour la fédération ?



« Oui, c’est le rendez-vous annuel des champions des différents archipels. Ils se sont rencontrés durant l’année dans leur circonscription pendant le championnat et aujourd’hui c’est la rencontre entre les meilleurs. Il y a des clubs de Tahiti et des clubs des îles. Cela a donné de jolis matchs, parfois très serrés pour le plus grand plaisir des spectateurs. »



C’est un peu comme le Festival des îles pour le futsal ?



« Ils sont contents d’être là. Rencontrer des équipes de différents horizons, c’est bien. Contrairement au futsal où tout le monde vient, nous on a un autre système, ce sont uniquement les champions de chaque archipel. C’est uniquement sportif et moins social, on ne ratisse pas aussi large. »



Les îles n’ont pas démérité ?



« C’est vrai que Taha’a s’est imposé en sénior homme et femme et qu’il n’y avait pas d’équipe tahitienne en finale femme. C’est bien, cela montre qu’il y a quand même de la ressource dans les îles. Les îles savent qu’au mois d’avril il y a ce rendez-vous, elles donnent donc le meilleur pour espérer la consécration. »



Le public a répondu à l’appel ?



« Oui, c’est une satisfaction pour la fédé, le volley-ball reste un des sports les plus populaires, surtout dans les îles. On a deux divisions, la division de district et la division fédérale. On a des licenciés partout, le volley est bien présent en Polynésie française. On a environ 3500 licenciés au total. »



Les échéances fédérales ?



« Il y a le Tournoi des As à la fin du mois qui va réunir les quatre meilleurs de la division fédérale avec le gagnant du Challenge Polynésie de l’année dernière. En fille, c’est une autre équipe de Taha’a qui vient et en garçon, c’est Raiatea qui vient. On laisse toujours une place aux îles. On a également un déplacement prévu en août en Calédonie pour les Océania. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Merci surtout aux bénévoles, merci à tous les représentants des îles, les entraineurs qui font un travail remarquable dans leurs îles. C’est grâce à eux que le volley-ball est toujours vivant en Polynésie. »