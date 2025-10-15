

Voile – Les Championnats du Pacifique donnent le ton pour 2027



Tahiti, le 2 novembre 2025 - L’école de voile de Arue a organisé la première édition des Championnats du Pacifique multicoques du 27 au 31 octobre pour les catégories Hobie Cat 16 et Hobie Cat Dragoon. Le rendez-vous s’inscrivait dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique 2027 pour les potentiels sélectionnables tahitiens en Hobie Cat 16. Les Calédoniens Auxence et Cyriaque Thomas ont fait belle impression en baie de Matavai.



Le rendez-vous des Championnats du Pacifique multicoques, dont c’était la grande première, remplissait plusieurs objectifs : juger de la capacité des organisateurs tahitiens à bien assumer la maîtrise de l’événement, tester le plan d’eau de la baie de Matavai à Mahina pour les équipages étrangers et surtout situer le niveau des potentiels sélectionnables tahitiens à deux ans des Jeux du Pacifique. Pas de soucis en termes d’organisation. Le plan d’eau a bénéficié d’excellentes conditions pour enchaîner les régates dans un vent soutenu. Quant à l’élite tahitienne, elle se situe maintenant un peu mieux face à la concurrence étrangère, même si celle-ci était réduite quantitativement.



Benjamin Prioux, co-organisateur des championnats du Pacifique et responsable de la section sport à l’École de voile de Arue, a tiré le bilan de l’événement : “La compétition s’est fort bien passée car il y a eu de très bonnes conditions voire plutôt musclées, ce qui nous a permis de lancer quinze manches. On attendait plus d’équipages étrangers, mais ceux qui étaient présents ont assuré au niveau des résultats et ce fut un bon test dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027. Les sélectionnés potentiels tahitiens situent mieux le travail qu’il y a à faire dans les deux prochaines années. Le duo calédonien a plutôt nettement dominé en Hobie Cat 16, mais il n’y a rien d’inquiétant et ça va nous permettre au contraire de bien motiver les futurs sélectionnés et de mieux cibler la préparation et les objectifs. On pourra faire un autre point aux Championnats du Pacifique 2026, où la participation étrangère devrait être plus importante.”

Les visiteurs réalisent le doublé



Petite participation étrangère donc, mais celle-ci a joué les premiers rôles. Les frères Auxence et Cyriaque Thomas ont porté haut les couleurs de la voile calédonienne en dominant nettement la série Hobie Cat 16. Ils ont en effet remporté 10 des 15 régates disputées et se sont largement imposés au classement général final. Il est probable qu’ils fassent partis de la sélection calédonienne en 2027 et ils ont démontré qu’ils seront de sérieux candidats à la médaille d’or. Mais satisfaction aussi du côté des Tahitiens avec notamment le revenant Teiva Véronique qui faisait équipe avec Tahuhu Deane, tous deux faisant 2es au général après avoir remporté quatre régates. Jean-Loup et Tukea Rousseau ont eu le mérite de remporter l’une des 15 régates.



En Hobie Cat Dragoon, série qui ne sera pas au programme des Jeux du Pacifique, succès final également de concurrents étrangers avec les Rarotongiens Edmund Postrzygacz et Duke Burgess qui connaissaient déjà le plan d’eau de la baie de Matavai pour avoir participé aux Oceania d’optimist organisé à Tahiti au mois d’avril. La victoire finale en Hobie Cat Dragoon fut longtemps indécise, Kylian Lau et Tamatea Colas ne terminant qu’à un point des vainqueurs au classement général. Notons que l’autre duo des Cook qui avait fait le déplacement a fini 6e en Hobie Cat 16.

Teiva Véronique optimiste



Les Calédoniens ont été dominateurs, mais pas d’inquiétude du côté des Tahitiens, comme l’a souligné Benjamin Prioux et comme le confirme Teiva Véronique, médaillé d’or en Hobie Cat 16 à Nouméa en 2011 sur le plan d’eau des Calédoniens : “J’ai participé aux Jeux du Pacifique il y a deux ans où j’ai obtenu une médaille d’argent en planche à voile, mais comme il n’y aura pas la discipline en 2027, j’ai repris le Hobie Cat 16. Le challenge, c’est de bien se préparer pour 2027 et de viser la médaille d’or car c’est probablement la dernière fois qu’il y aura de la voile aux Jeux du Pacifique. Les Championnats du Pacifique étaient un bon test pour savoir où on se situe et on a pu constater que les frères Thomas étaient de sérieux concurrents. Mais avec mon coéquipier, il y a eu du positif car on a été régulièrement au contact avec eux, mais comme on ne se connaissait pas bien sur l’eau, on a fait des erreurs de coordination. On a quand même gagné des manches sans vraie préparation et je pense que l’on sera beaucoup plus performants aux Jeux, si du moins je suis sélectionné. J’ai fait acte de candidature et j’attends de connaître les critères de sélection. A priori, avec l’expérience que j’ai et qui devrait être utile à la sélection, je devrais en être. Ce seraient mes 7es Jeux du Pacifique.”



L’événement a été globalement une réussite, un sentiment partagé par l’iconique Marc Pajot, parrain des Championnats du Pacifique : “C’est mon premier séjour à Tahiti et je profite bien de l’opportunité qui m’a été donnée de venir parrainer le championnat. J’ai découvert deux choses, la qualité de l’accueil et le plan d’eau qui est fabuleux et sur lequel on a pu faire de très belles régates. C’était nouveau pour moi de naviguer sur Hobie 16, c’est un bateau très particulier, mais lorsque l’on a l’expérience de la mer comme c’est mon cas, on s’adapte assez vite. Les Jeux du Pacifique se présentent bien en tout cas car l’organisation a été à la hauteur cette semaine et le cadre de navigation est bien adapté pour que les régates soient dynamiques. Mon séjour à Tahiti fut une belle expérience à tout point de vue.”



Rendez-vous est donné par l’École de voile de Arue pour 2026 avec probablement une montée en puissance de la participation étrangère.



Patrice Bastian

Résultats

Hobie Cat 16 (15 régates)

1. Auxence Thomas/Cyriaque Thomas (NC) 21 pts

2. Teiva Véronique/Tahuhu Deane (Tah) 57 pts

3. Moana Le Calvic/Louison Cardin (Tah) 68 pts

4. Manoa Rousseau/Manutea Toussaint (Tah) 75 pts

5. Jean-Loup Rousseau/Tukea Rousseau (Tah) 82 pts

6. Jacobo Miquel/John Hoff (Cook) 85 pts

7. Clément Monte/Neo Gazzo (Tah) 108 pts

8. Lucas Theveniault/Ange Caille (Tah) 108 pts

9. Marc Pajot/Teraiti Heinis (Fra) 123 pts

10. Ines Paget/Capucine Paget (Rai) 141 pts

11. Gilles Allouch/Elliot Lambert (Tah) 149 pts



Hobie Cat Dragoon (14 régates)

1. Edmund Postrzygacz/Duke Burgess (Cook) 29 pts

2. Kylian Lau/Tamatea Colas (Tah) 30 pts

3. Manahau Bohollo/Eimeo Michon (Tah) 34 pts

4. Martin Mahuet/Eve Rocca Savio (Tah) 51 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Novembre 2025 à 15:21 | Lu 168 fois



