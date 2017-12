Voile - Le Grand Prix PDJ : Une course internationale programmée pour 2018

Un enjeu économique et stratégique pour le sport polynésien



Cet événement veut s’inscrire dans le calendrier des compétitions majeures organisées en Polynésie française. Le Grand Prix Pacifique des Jeux a également vocation à attirer des touristes de métropole et d’Océanie qui, en plus de découvrir nos îles, pourront naviguer dans les plus belles eaux du Pacifique.



Cet événement sera également l’occasion pour les jeunes Polynésiens et Polynésiennes de participer en tant que bénévoles à une compétition de renommée mondiale. Le Grand Prix Pacifique des Jeux œuvrera pour recevoir le label éco-responsable « Sailors for the Sea » pour ainsi devenir le premier événement voile du Pacifique 100% éco-citoyen.



Les organisateurs



Teva Plichart, champion d’Europe et n°1 mondial en Match Racing, a participé aux qualifications de la Coupe de l’America 2007 avec K-Challenge. Le Tahitien, vainqueur du Tour de France à la voile en 2003, a été deux fois vice-champion du Tour avec Tahiti et Ses Îles en 2007 et Trésors de Tahiti en 2017. Il est responsable sportif et technique du Grand Prix Pacifique des Jeux.



Journaliste de formation, Emmanuel Versace a couvert la voile sportive depuis 2008 d’abord pour la chaine France 24 puis le journal Le Monde. Il est depuis trois ans le manager de Trésors de Tahiti. Il est responsable communication et logistique du Grand Prix Pacifique des Jeux. EV / Communiqué