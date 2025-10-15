

Voile - Le Championnat du Pacifique bien lancé

Tahiti, le 29 octobre 2025 - La première édition du Championnat du Pacifique multicoques, organisée par l’École de voile de Arue, a débuté mardi sur le plan d’eau de la baie de Matavai à Mahina. Les quinze bateaux des catégories Hobie Cat Dragoon et Hobie Cat 16 ont bénéficié de conditions de navigation quasi idéales avec un vent soutenu.



Grande première pour Tahiti et pour l’École de voile de Arue qui a le privilège d’organiser la première édition du Championnat du Pacifique multicoques et dont Marc Pajot, une légende de la voile française, est le parrain. La participation est certes moins importante que prévu avec une petite présence étrangère constituée de deux équipages des îles Cook et d’un équipage calédonien, mais l’événement n’en reste pas moins important pour la voile tahitienne dont l’élite va animer l’événement cette semaine pendant les quatre jours de course de mardi à vendredi.



La cérémonie d’ouverture, organisée lundi en fin d’après-midi au complexe sportif de l’OPT a ouvert le championnat en préambule aux premières régates mardi matin. Deux types de multicoques, Hobie Cat 16 et Hobie Cat Dragoon (13 pieds), figurent au programme, le nacra 15 initialement prévu ayant été annulé faute de participants. Philippe Bourlier, responsable de la base de l’École de voile de Arue et directeur de course du Championnat du Pacifique, évoque l’événement : “Le but de ce championnat, c’est de permettre aux nations d’Océanie d’avoir une compétition de niveau international en restant dans le bassin Pacifique Sud. Et puis ça permet à nos jeunes qui ne sont pas forcément sélectionnés pour des déplacements à l’étranger de découvrir le haut niveau en compétition. On envisageait une participation étrangère plus importante, d’autant que ça permettait aux pays qui vont participer aux Jeux du Pacifique en 2027 de prendre leurs repères sur le plan d’eau de la baie de Matavai, mais plusieurs pays ont participé récemment à d’autres événements et n’avaient peut-être pas le budget pour venir à Tahiti et puis peut-être que l’on a lancé les invitations un peu tard. On s’y prendra d’ailleurs plus tôt pour l’édition 2026. Je tiens à remercier nos soutiens financiers privés, le Service jeunesse et sport, la Fédération tahitienne de voile, nos bénévoles et Hubert Lioux qui a mis gracieusement à notre disposition toute la semaine sa grande pirogue touristique pour qu’on l’utilise comme bateau comité de course.”

Calédoniens et Cookiens s’adaptent vite



Peu de participants étrangers donc, mais ceux qui sont là ont vite pris leurs marques sur le plan d’eau de la baie de Matavai qui a bénéficié d’un vent d’est de 15 à 20 nœuds mardi, de quoi s’éclater pour les participants. Le duo calédonien Auxence et Cyriaque Thomas a remporté trois des quatre régates du jour en Hobie Cat 16 pour totaliser 6 points avec une troisième place parmi les onze bateaux au départ de la catégorie. Mais l’équipage tahitien composé de Teiva Véronique, dont on rappellera qu’il a été médaillé d’or aux Jeux du Pacifique en 2011 à Nouméa face à l’armada calédonienne, associé à Tahuhu Deane n’était pas loin au soir de la première journée de compétition avec 7 points. La 3e place était occupée par Jacobe Miquel et John Hoff (19 pts), représentants des îles Cook. À noter que plusieurs anciens de la voile tahitienne étaient en lice, à l’image de Moana Le Calvic et Jean-Loup Rousseau et que Marc Pajot a également relevé le défi en participant au championnat.



Le Calédonien Auxence Thomas a livré ses impressions : “Les conditions étaient bonnes avec un vent assez stable et un plan d’eau relativement stable et superbe. On a pu courir quatre manches sans trop d’attente entre les manches, ce qui nous a permis de toujours rester concentré. On est venu en repérage mais je pense que pour l’édition 2026, la délégation calédonienne sera plus importante. On ne sait pas encore si on sera sélectionné pour 2027, mais notre participation cette année est importante pour que l’on prenne la mesure du plan d’eau en vue des Jeux. J’aimerais remercier le club de Arue pour la qualité de son accueil, pour tout ce qu’ils font au niveau de l’organisation et pour avoir parfaitement préparé les bateaux.”



Quatre équipages sont en lice dont un des îles Cook en Hobie Cat Dragoon, catégorie plus particulièrement réservée aux jeunes navigateurs de 13-14 ans. Le duo tahitien Manahau Bohollo/Eimeo Michon a pris la tête du classement mardi avec 7 points, soit trois victoires et une deuxième place, Edmund Postrzygacz et Duc Burgess, les Cookiens, talonnent les Tahitiens avec 9 points. Tant en Hobie 16 qu’en Hobie Dragoon, ça s’annonce très ouvert pour la victoire finale, dont on connaîtra les vainqueurs vendredi en fin d’après-midi lors de la remise des prix organisée au Yacht Club de Tahiti basé à Arue.



