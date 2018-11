Voile - Championnat de Tahiti d'optimist : Première victoire en série A pour Elohim Bouregba-Vitrac

Le Yacht Club de Tahiti a organisé ce dimanche 25 novembre 2018 la troisième régate d’optimist comptant pour le championnat de Tahiti de la saison 2018-2019. Dix-huit embarcations ont participé à cette journée de compétition, elles étaient réparties en deux séries : A pour les compétiteurs confirmés et B pour les compétiteurs novices.



Un vent de cinq à quinze nœuds de secteur est a accompagné les compétiteurs dans le lagon d'Arue, ce qui a permis à tous de naviguer sans problèmes. Six manches d'environ 35 minutes ont été être courues, trois le matin et trois l'après-midi.



En série A (compétiteurs confirmés)



Belle bataille entre tous les protagonistes de cette série qui voyait au final la victoire du jeune Elohim Bouregba-Vitrac qui termine avec un point devant Titoan Hainaux. Elohim, qui naviguait en série B l’année dernière, signe ce dimanche sa première victoire en série A.



Raphaël Poirrier, troisième et Tukea Rousseau quatrième, terminent avec seulement un point d’écart. Le plus jeune de la série A, Manoa Rousseau, s’empare d’une belle cinquième place après avoir remporté la première manche de la journée. Petite contre-performance pour Ariane Allouch et Kiatonui Tekuataoa qui pourront sans doute faire mieux lors de la prochaine journée.