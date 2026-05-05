Visite en avant-première du musée Gauguin

Tahiti, le 20 mai 2026 - Grands projets de Polynésie (G2P) et l’architecte de l’espace scénographique dédié à l’artiste Paul Gauguin ont dévoilé sur les réseaux sociaux des photos et une vidéo livrant un aperçu du musée au terme de trois ans de travaux au cœur du jardin botanique de Papeari. L’ouverture serait prévue en fin d’année.
Intégré au jardin botanique de Papeari, le nouveau musée Paul Gauguin n’est pas encore ouvert, mais on peut déjà avoir un aperçu des lieux grâce à plusieurs publications en ligne émanant de différentes entités impliquées dans sa réalisation. “Après neuf années de conduite d’opération, dont trois années de travaux, le projet prend vie”, se réjouit l’équipe de Grands projets de Polynésie (G2P), qui salue “une construction exemplaire, sans impact sur son environnement, en préservant pleinement le site et ses équilibres naturels”.
Intégré au jardin botanique de Papeari, le nouveau musée Paul Gauguin n’est pas encore ouvert, mais on peut déjà avoir un aperçu des lieux grâce à plusieurs publications en ligne émanant de différentes entités impliquées dans sa réalisation. “Après neuf années de conduite d’opération, dont trois années de travaux, le projet prend vie”, se réjouit l’équipe de Grands projets de Polynésie (G2P), qui salue “une construction exemplaire, sans impact sur son environnement, en préservant pleinement le site et ses équilibres naturels”.
“Un parcours immersif”
Une visite en avant-première est partagée en vidéo sur LinkedIn, du parking jusqu’à la passerelle dans la forêt de māpē qui “nous guide naturellement vers l’entrée du musée”, dans les coulisses de l’installation de l’exposition. “Le parcours immersif associe films, autoportraits de Gauguin et univers sonores avec des reproductions de grande qualité. Certaines œuvres seront même consultables sur tablettes tactiles”, apprend-on, le tout complété par des maquettes, des projections d’archives, une reconstitution de l’appartement parisien de l’artiste et de son fare en Polynésie, pour finir par “une mise en scène immersive où les œuvres prennent vie”. L’architecte Xavier Dogo ou encore Arc-en-scène pour la scénographie ont également relayé quelques photos des réalisations intérieures.
Sur son site internet, le Service du tourisme rappelle que le bâtiment de 1 600 m2 comprend notamment une salle d’exposition temporaire et un espace d’exposition permanente de 900 m2 qui offre “un parcours chronologique articulé en sept séquences”, adapté à tous types de visiteurs pour une durée moyenne de 45 minutes à 1 h 30. D’après la publication de G2P, l’ouverture “est prévue pour la fin de l’année 2026”. Fin février, comme rapporté par nos confrères de Radio 1, c’est l’Établissement de gestion et d’aménagement de Teva (ÉGAT) qui était envisagé comme gestionnaire.