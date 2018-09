Virginie Tetoofa signe la réalisation du nouveau clip de Vaheana Fernandez

PAPEETE, le 10 septembre 2018 - La chanteuse Vaheana Fernandez interprète le titre "Sentiments sensuels" qui passe sur les ondes radios depuis ce lundi. Le clip, tourné par Virginie Tetoofa, met en scène la chanteuse mais également Flore Hani et Puatai Hikutini. Il sera diffusé à partir du lundi 17 septembre.



Le titre Sentiments sensuels a été écrit par Maimiti Gautheur et " traîne dans les tiroirs depuis une dizaine d'années ", rapporte la réalisatrice Virginie Tetoofa. La chanteuse Vaheana Fernandez qui l'interprète aujourd'hui a souhaité " qu'un clip soit tourné à partir de ce titre. Et, pour ce faire, elle est venue me voir ", poursuit la réalisatrice. La rencontre a eu lieu début janvier 2018.



La première version de la chanson n'a pas séduit Virginie Tetoofa. Elle a été revue et composée par Chris Hantzen (Ozkro – Audioprod) avant le tournage. " Mais le sujet m'a touché. Et je n'ai pas pu dire non à Vaheana Fernandez, quand on entend sa voix on se demande encore ce qu'elle fait en Polynésie française, elle pourrait faire carrière à l'internationale ".



La réalisatrice qui a notamment travaillé sur Faafa'ite de Pepena ou How they call it des Vaiteani a fondé début janvier la société de production audiovisuelle Ahi Company avec Maruia Richmond et Teiva Drion. La société propose des clips mais aussi des courts métrages, des documentaires, de la publicité, de la coordination de production ou coproduction en tous genres pour l'étranger. " Nous sommes tous les trois dans l'audiovisuel depuis une dizaine d'années et nous fonctionnons au coup de cœur ."



Une équipe réduite



Pour le clip Sentiments sensuels, une équipe réduite a été mobilisée. Au total, six personnes se sont chargées de la recherche des lieux de tournage, des autorisations à solliciter, de l'écriture du scénario, du maquillage, de la coiffure, de la réalisation, de la technique… Six acteurs et une vingtaine de figurants ont été retenus.



En tête d'affiche : Vaheana Fernandez, Flore Hani championne de MMA et Puatai Hikutini qui a joué Iotefa dans le film Gauguin – Voyage de Tahiti d'Édouard Deluc. " La chanson raconte une histoire d'amour entre deux femmes sur fond de boxe ", résume Flore Hani.



" Une femme mariée assiste à un combat de boxe clandestin entre une femme et un homme ", précise Virginie Tetoofa " c'est la relation entre la femme mariée et la boxeuse que l'on filme sans que rien ne soit jamais explicite, tout est suggéré ".



Une "atmosphère dark" et "des sujets sensibles"



Inspiré de films comme Shape of you, Woodkid Iron, I am not the only one, le clip dégage " une atmosphère dark " et aborde " des thèmes encore sensibles en Polynésie", indique Flore Hani. "On y parle de la place des femmes dans les sports en général et les sports de combat en particulier, d'homosexualité et d'adultère. Des sujets sur lesquels on est en retard en Polynésie ", poursuit celle qui a hésité avant de s'engager dans l'aventure. "Je m'inquiétais pour mon image. Et puis finalement, ça s'est fait ." L'aventure a même bien tourné.



Deux jours de tournage



Le tournage a eu lieu les 27 et 28 août dans une salle de boxe, un parking, les vestiaires d'un terrain de sport et sous un pont. Les participants ont été mobilisés à temps plein.



Toute l'équipe, acteurs, figurants, réalisatrice, techniciens en gardent un bon souvenir malgré l'attente, la rigueur, le travail, la fatigue. " Vaheana et Flore sont toutes les deux très douées, elles ont une excellente intuition de jeu. Je n'ai pas vraiment eu besoin de les diriger, elles comprennent très vite ."



La chanson est diffusée sur les ondes radio polynésienne depuis ce lundi. Le clip sera diffusé à partir du lundi 17 septembre à la télévision sur Polynésie première puis sur le site internet www.netfenua.pf.