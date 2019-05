Viols, proxénétisme : un homme mis en examen et incarcéré

PAPEETE, le 18 mai 2019 - Un trentenaire résidant à Moorea a été mis en examen ce vendredi pour des faits de viols, proxénétisme et violences habituelles. Il a ensuite été placé en détention provisoire. La victime est sa compagne, une jeune femme de moins de 20 ans



L'affaire a été mise au jour suite à une plainte déposée par la victime pour des violences. Entendue pour ces faits, la jeune femme a finalement expliqué aux enquêteurs que son compagnon la prostituait pour de modiques sommes d'argent auprès d'hommes de leur entourage. Il avait également l'habitude de la frapper et l'aurait violée à plusieurs reprises.



A l'issue de sa garde à vue ce vendredi, le trentenaire, consommateur d'ice, a été présenté devant un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour des faits de viols, proxénétisme et violences habituelles. Suite à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD), il a été incarcéré.