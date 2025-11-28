

Violences filmées : 18 mois de prison pour le prévenu

Tahiti, le 5 décembre 2025 – L'homme qui s'était filmé alors qu'il frappait une personne à terre le 25 août dernier devant l'école Heimata a été condamné jeudi en comparution immédiate à 18 mois de prison dont neuf avec sursis.



Après plusieurs renvois, le procès de l'individu qui s'était filmé en train de frapper un homme en août dernier s'est déroulé jeudi devant le tribunal correctionnel. Le prévenu, jusque-là inconnu de la justice, a été condamné à 18 mois de prison dont neuf avec sursis probatoire pendant deux ans, la partie ferme de la peine étant aménageable. Il devra également verser 200 000 francs à la victime.



Le 25 août devant l'école Heimata à Papeete, le prévenu s'était filmé alors qu'il donnait des coups à un homme qui se trouvait au sol. Le mis en cause avait justifié son acte en expliquant que sa femme accusait la victime de l'avoir harcelée.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 5 Décembre 2025 à 10:53




