Vini "libère" ses clients

"Vous pourrez échanger vos points Vini Ura contre une remise sur un téléphone mobile de votre choix, avec ou sans réengagement".

"verrouiller les clients".

"Suite à la modification de l’avantage multi-lignes sur le programme de fidélité Vini’Ura, l’ensemble des lignes réengagées suite à un transfert de points seront libérées de tout engagement le 07 Août 2018. Chaque client concerné recevra par voie postale un courrier le notifiant de l’évolution de sa date de fin d’engagement".

vous pourrez transférer vos points à une autre ligne de votre compte de facturation, pour obtenir une remise plus importante sur l’achat d’un téléphone mobile avec ou sans réengagement, sans que la ligne ayant transféré ses points ne soit réengagée".

Depuis jeudi, les abonnés de Vini ont reçu un message sur leur portable qui indique :Dans les agences, ce vendredi, des clients venaient se renseigner sur ce que cela signifiait.Lire aussi Téléphonie : Vini a 3 mois pour "déverrouiller le marché" Les consommateurs ont pu en effet pu voir cette semaine une conséquence concrète d'une décision de l'Autorité de la concurrence. Le 6 juin dernier, cette dernière dénonçait diverses pratiques mises en œuvre par l'Office des postes et télécommunications (OPT) et sa filiale Vini, en abus de position dominante sur le marché polynésien de la téléphonie mobile. Elle avait ainsi laissé trois mois à la société Vini pour remédier à ses pratiques anticoncurrentielles sur le marché de détail de la téléphonie mobile. Les mesures devaient mettre fin à la différenciation tarifaire abusive en fonction des opérateurs, sur le marché local ; et à la politique de fidélisation visant àSur sa page Facebook, Vini donne également des informations :Vini précise aussi que "Ce qui signifie dorénavant