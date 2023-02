Vincent Fabre va quitter la direction de la CPS

Tahiti, le 21 février 2023 – Le directeur général de la CPS, Vincent Fabre, a annoncé qu'il quittera ses fonctions le 31 mars prochain selon une information de Tntv.



Vincent Fabre, le directeur général de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) a annoncé mardi, selon Tntv, qu'il quittera ses fonctions le 31 mars prochain. Toujours d'après la chaine de télévision, il a déclaré à sa sortie du conseil d'administration, que cette décision était un choix familial, “ce sont très concrètement des raisons personnelles et notamment familiales qui m'incitent à faire ce choix. La charge de directeur de la CPS est extrêmement lourde. Et au-delà du caractère chronophage, la complexité des dossiers et la gestion du stress m'empêchaient de me consacrer à l'essentiel, c'est-à-dire ma famille. Il faut savoir se préserver”. Avant de quitter définitivement ses fonctions il présentera son bilan à l'occasion d’un conseil d'administration le 23 mars prochain. Vincent Fabre devrait retourner dans le milieu bancaire, où il a passé de nombreuses années avant de rejoindre la CPS.