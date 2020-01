Village Tahitien : Cinq investisseurs locaux se positionnent

Tahiti, le 15 janvier 2020 - Le projet de complexe touristique "Le Village Tahitien" a fait l'objet de cinq propositions d’investisseurs locaux à l'issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre par TNAD.



Un communiqué diffusé mercredi après-midi par le service de communication de la présidence annonce que l’appel à manifestation d’intérêt lancé en septembre dernier par l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD), pour les six lots hébergements du projet "Le Village Tahitien" a fait l'objet de cinq propositions faites par des investisseurs locaux, sans autre précision.



L’objectif de cette procédure était d’identifier les investisseurs potentiels porteur d’un projet d’hébergement touristique et de services associés (Restauration, loisirs, commerces…) pour les lots 1 à 6 du projet du Village Tahitien, puis de désigner sur la base des projets proposés le lauréat qui signera avec TNAD pour chaque lot un contrat l’autorisant à occuper une dépendance du domaine correspondant lui permettant de réaliser son projet.



La remise des candidatures et des propositions initiales était fixée au lundi 6 janvier dernier avant 12 heures. L’analyse des candidatures par le comité technique est en cours. Une première réunion du Jury chargé de désigner les lauréats est prévue au début du mois de février prochain, avec pour objectif l’examen des candidatures et des offres initiales.



"Les candidats disposeront ensuite d’un délai supplémentaire pour affiner leur projet et le choix définitif des lauréats interviendra en juin 2020", a précisé Edouard Fritch, mercredi au CESEC lors de ses vœux aux représentants de la société civile.



En ce qui concerne le complexe de "salles de spectacles et centre de congrès", dont la procédure de sélection du concepteur est également en cours, une délégation du Pays et de l’établissement TNAD a rencontré le 18 décembre dernier à Paris les représentants des cabinets d’architectes retenus dans le cadre de ce projet. Cette rencontre fait suite à la désignation de quatre cabinets d’architectes de renommée internationale sur une vingtaine de candidatures déposées suite à l’appel d’offres.



La remise des propositions initiales des cabinets d’architectes a été fixée au 22 février prochain. A l’issue de l’ouverture des plis fin février 2020, l’audition par le jury des projets d’architecture se tiendront en présence des architectes concepteurs à la fin mars de cette année. Le choix définitif du jury se fera à la fin du mois de juin prochain, à l’issue de la procédure de dialogue compétitif avec les différents cabinets d’architectes.