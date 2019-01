"Very bad potes" arrive sur Tahiti après 1 200 représentations

PAPEETE, le 16 janvier 2019 - La pièce de théâtre Very bad potes, écrite par Stéphane Martino (Putain de week-end, Mon tane est farani), débarque en Polynésie fin janvier 2019. Après trois années consécutives au festival d’Avignon elle sera présentée au cours de quatre soirées au Petit théâtre de la Maison de la culture.



" Avec Laurent Mentec et Marc Diabira, on a déjà fait 1 200 représentations dont certaines au festival off d'Avignon ", explique Stéphane Martino, l’auteur de la pièce de théâtre Very bad potes. " On a joué pendant trois années consécutives au festival d’Avignon ."



Very bad potes est une pièce d’environ 75 minutes (qui, parfois, dure un peu plus) écrite par Stéphane Martino, auteur et comédien. Cette pièce est interprétée par l’auteur qui monte également sur scène, Laurent Mentec et Marc Diabira.



3 "pieds nickelés modernes"



La pièce raconte l’histoire de trois " pieds nickelés " modernes : alors que leurs conjointes sont sorties entre filles, les meilleurs amis pour la vie voient leur soirée "Téquila-poker" tourner au cauchemar !



Entre un voisin "Francky Vincent" écrasant, une salle de bain dévastée, une révélation incongrue "qui met le paquet", la femme de ménage imposante ou bien encore des mafieux chinois aux aguets, les 3 larrons vont vivre une sacrée soirée entre amis !



Les trois acteurs



Stéphane Martino est installé sur le territoire. Il est notamment à l’origine de Mon tane est farani ou bien encore Putain de week-end.



Laurent Mentec, comédien, auteur, metteur en scène apparaît aussi bien au théâtre qu’à la télévision ou au cinéma. Depuis 2005, il a joué dans plus de 60 pièces, dans 15 films, et dans 18 téléfilms).



Au théâtre il passe du génie dans "Aladin", à Jodelet dans "Les Précieuses Ridicule", en passant par Brigitte dans "Le Clan des divorcées" et Gérard dans "Ladies Night". Au cinéma il a joué dans "Les Invincibles" de Frédéric Berthe, "Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs" de Charlotte de Turckeim ou encore "Au Sol" d’Alexis Michalick.



Marc Diabira, après 3 ans de cours à l’Eden Théâtre, enchaîne les rôles dans des styles aussi variés que Fassbinder, Molière, Horovitz, Tennessee Williams, Steinbeck ou Labiche.

Le Café-théâtre, le cinéma et la télévision lui offrent souvent des rôles.



Laurent Mentec et Marc Diabara viendront sur Tahiti spécialement pour retrouver Stéphane Martino au Petit théâtre de la Maison de la culture.