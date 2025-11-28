

Vers une Indication Géographique Protégée pour la vanille de Tahiti

Tahiti, le 26 décembre 2025 - La vanille de Tahiti s’engage dans une étape décisive pour son avenir. Portée par les professionnels réunis au sein de l’Association interprofessionnelle de la vanille de Tahiti (AIVDT), une démarche de labellisation par Indication Géographique Protégée (IGP) est officiellement lancée. Objectif : mieux protéger l’origine, valoriser le savoir-faire local et renforcer la compétitivité de cette filière face à la concurrence internationale.





La vanille de Tahiti pourrait bientôt bénéficier d’une reconnaissance officielle de son origine et de ses spécificités. Le 27 juin dernier, les professionnels de la filière, regroupés au sein de l’Association interprofessionnelle de la vanille de Tahiti (AIVDT), ont déposé auprès de la Direction de l’Agriculture (DAG) un projet de cahier des charges ainsi qu’un dossier de demande de reconnaissance d’une Indication Géographique Protégée (IGP).



Cette démarche volontaire vise à fédérer les acteurs qui souhaitent s’inscrire dans une logique de qualité, de traçabilité et de valorisation durable. Présentée lors d’une conférence de presse le 14 août dernier, en présence du ministre de l’Agriculture Taivini Teai, de la direction de l’Établissement Vanille de Tahiti et des membres de l’AIVDT, la labellisation est perçue comme une véritable opportunité pour l’ensemble de la filière.



Une enquête publique de deux mois



À l’issue de la phase d’instruction du dossier, la Direction de l’Agriculture ouvrira prochainement une enquête publique d’une durée de deux mois. Cette étape réglementaire permettra de recueillir les avis, observations ou éventuelles oppositions concernant le projet d’IG « Vanille de Tahiti ». L’annonce officielle sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française et sur le site internet de la DAG.



Durant toute cette période, l’AIVDT prévoit une mobilisation active. Réunions d’information, supports pédagogiques, vidéos et communication numérique auront pour objectif d’expliquer les enjeux de la démarche, son caractère non obligatoire et les bénéfices attendus. La labellisation doit notamment renforcer la protection de l’origine face aux usages abusifs, améliorer la structuration de la filière, favoriser le dialogue entre producteurs, préparateurs et exportateurs, et générer à terme un gain économique pour l’ensemble des acteurs.



Désignée comme Organisme de défense et de gestion (ODG), l’AIVDT sera chargée de l’application de la labellisation en Polynésie française, avant une extension envisagée aux niveaux national et européen. Une nouvelle étape pour faire reconnaître, au-delà des frontières, l’excellence et l’identité unique de la vanille de Tahiti.



