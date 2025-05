Véronique Roger-Lacan : "Mettre en valeur l’excellence polynésienne"

Tahiti, le 8 mai 2025 - L’ambassadrice de France pour le Pacifique, Véronique Roger-Lacan, est en Polynésie pour dix jours afin de travailler sur la mise en œuvre du Fonds Pacifique visant à l’intégration des collectivités française dans leur environnement régional. Elle aborde aussi avec Tahiti Infos la prochaine réunion du C24 de l’ONU, la position de l’État sur le sujet de la décolonisation et les tentatives d’ingérence de l’Azerbaïdjan. Interview.





Madame l’ambassadrice, vous êtes en Polynésie pour dix jours. Quel est le but de cette mission ?

“Nous sommes présents pour le Comité directeur du Fonds Pacifique. C’est un fonds créé en 1985 qui varie entre 2,5 à 3 millions d’euros [ 3 à 3,6 milliards de francs, NDLR] chaque année et qui vise à l’intégration des collectivités française du Pacifique dans leur environnement régional. Il est présidé par la Polynésie depuis deux ans et nous sommes en train de mener le dernier comité directeur sous la présidence de Moetai Brotherson.”



Que permettent de financer ces fonds ?

“Cela finance des projets de coopération régionale qui incluent au minimum une collectivité et un État indépendant du Pacifique sur trois thématiques : le développement durable, la sécurité et la culture. On essaie surtout d’avoir de grands projets structurants parce qu’on s’est rendu compte que le projet avait été réalisé ‘à la petite semaine’ avec beaucoup de saupoudrages. Des voyages de classes, un projet de Mme X pour protéger sa propre ONG, etc., et de fait, nous n’avons pas la vraie image de la contribution de ce fonds à l’intégration régionale, ce qui est pourtant le véritable enjeu. Le président de la République, Emmanuel Macron, est allé en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, en Papouasie Nouvelle-Guinée, au Vanuatu pour renforcer aussi la présence diplomatique de la France dans le Pacifique avec comme objectif le renforcement de la coopération régionale. De fait, mon poste, qui a toujours été basé à Paris, a été déplacé dans le Pacifique. Ainsi, on a plus d’impacts, même si le Pacifique est très vaste et que les connexions aériennes ne sont pas toujours faciles. On a visité ici des institutions qui bénéficie du Fonds Pacifique, comme l’Institut Malardé. Ils ont un potentiel d’intégration régionale énorme à partir d’une excellence de la Polynésie française. C’est ce que nous voulons mettre en valeur. C’est aussi ce que fait Moetai Brotherson lorsqu’il se déplace à l’étranger. Il essaye d’établir des coopérations entre la Polynésie et l’étranger pour faire valoir l’excellence du Fenua. C’est ce que souhaite le président Macron. Il l’a dit à Tahiti : ‘Nous souhaitons faire des collectivités françaises du Pacifique des puissances régionales et des instruments de rayonnement de la France’.”



Jusqu’à présent, ce rayonnement de la France, il est surtout symbolisé par la présence militaire et la fonction d’Alpaci du commandement supérieur des Forces armées…

“C’est possible, mais c’est vrai que les armées ont une vraie mission de rayonnement régional et aussi une mission très claire d’assistance dans la surveillance des pêches, la lutte contre les trafics et les évacuations sanitaires. Cela se fait au service de la population de la Polynésie mais aussi au service de la population régionale. Ce n’est pas pour autant une ‘militarisation du Pacifique’ par la France. C’est surtout le symbole d’une coopération transversale entre le haut-commissariat, les armées et le pôle diplomatique qui s’est renforcé dans la région.”



Diplomatiquement, est-ce que l’État, avec les troubles en Nouvelle-Calédonie, et la présence d’un gouvernement indépendantiste en Polynésie, pourrait avoir peur de voir le Pacifique lui échapper ?

“Non, parce que la présence du haut-commissariat, des forces armées et du corps diplomatique, en plus de tous nos contacts avec les pays du Pacifique, est appréciée. Elle est fondée sur la stratégie Indo-Pacifique, sur des partenariats de souveraineté, c’est-à-dire qu’on est là pour aider chaque territoire à préserver son autonomie, pour les collectivités françaises. Nous œuvrons en dehors de toute appartenance à un groupe, ou à un autre, Chine et USA. Les États-Unis savent que nous sommes des alliés, mais nous ne sommes pas alignés. Nous ne sommes ni contre, ni avec la Chine. Tout n’est pas binaire, mais notre dialogue est sans concessions. La liberté de circuler dans le Pacifique doit être garantie, tout comme le respect des règles de droit, la liberté de chaque État de choisir ses alliances ou ses partenaires. Nous travaillons avec tout le monde, ce qui correspond bien à l’esprit ‘Friend to everyone, enemy to none’. C’est au bénéfice du Pacifique.”



Le Pacifique est une sorte de nouvel Eldorado pour les puissances internationales. La Polynésie va devenir un hub pour la fibre, il y a les spéculations sur les terres rares, la pêche. Ce sont des sujets sur lesquels vous êtes vigilante ?

“Nous avons le souhait de préserver le Pacifique dans le cadre de la stratégie 2050 du Forum des îles du Pacifique. Il faut préserver leur intégrité, leurs ressources et protéger contre la montée des eaux, l’érosion côtière. Nous avons un projet par exemple de promotion et de protection, par les moyens audio-visuels, de la culture océanienne. On va créer un fonds à la communauté du Pacifique qui permettra le développement et le soutien d’initiatives audiovisuelles. Des documentaires, de la fiction, et de la promotion de l’emploi local pour les réaliser.”



Vous serez au séminaire régional pour le Pacifique du C24 (commission spéciale des Pays non autonomes de l’ONU), fin mai ?

“Oui [longue pause]. C’est assez antagoniste comme ambiance. Le Comité des 24 doit se focaliser sur les territoires non autonomes. Or la Polynésie n’est pas un territoire administré. Elle a toutes les compétences pour gérer sa vie. Le C24 a une terminologie des années 70 qui ne correspond pas du tout à la réalité du terrain et aux évolutions statutaires. Cette autonomie, on aurait pu l’appeler autrement. La Polynésie est presque un État en association avec la France. Et les forces armées qui sont ici, elles sont au bénéfice total des populations locales. La ZEE est protégée par les forces armées françaises. L’État est au service de la collectivité.”



L’État sera ouvert au dialogue, mais dans une certaine mesure.

“Oui. L’État ne reconnait pas la compétence du C24 sur la Polynésie. Il y a une évolution. Avant, l’État pratiquait la politique de la chaise vide parce que les revendications indépendantistes ne correspondaient pas au vote des Polynésiens. Là, on accepte le dialogue avec le président Brotherson au sein du C24, mais nous considérons que cette autonomie, elle existe. De plus, la demande au sein du C24 d’un calendrier pour arriver à un référendum d’autodétermination ne correspond pas à la volonté démocratique des Polynésiens. Bien entendu, Tony Géros ne l’entend pas de cette oreille. Son directeur de cabinet, Richard Tuheiava non plus. Ils écument les arènes du C24 en tant que pétitionnaires sur la question, mais nos relations restent très cordiales. Nous préférons agir sur les sujets qui nous rassemblent. L’avenir institutionnel du Pays revient au peuple, pas aux élus. La constitution française reconnait le droit inaliénable à l’autodétermination, mais ce n’est pas la volonté actuelle de la population. Il ne faut pas parler de ‘peuples premiers’ qui est une expression politique, ce n’est pas une expression juridique. Cela n’apparait dans aucun texte aux Nations Unies qui parle de peuple autochtone. Cela ne doit pas exclure cette population qui est installée depuis longtemps et qui se sent ‘chez elle’. On ne peut pas les discriminer, les persécuter ou les forcer à partir. Notre objectif est de rappeler que le droit est là, pour tous. Les peuples autochtones, ce ne sont pas les peuples premiers et cela ne justifie pas des sortes de concepts basés sur la race qui sont, disons-le très franchement, des concepts véhiculés par des idéologies fascisantes en France et en Europe.”



En tant qu’Ambassadrice française pour le Pacifique, comment réagissez-vous au tir chinois qui s’est échoué non loin de la ZEE polynésienne, et l’action de l’Azerbaïdjan ?

“Le tir chinois était régulé dans le cadre d’ententes sur des essais organisés par les puissances internationales. Le tir respectait un certain nombre de normes. Bien sûr, politiquement et en termes de perception, cela a été très choquant. La France et d’autres puissances ont signifié à la Chine que cela était perçu de manière agressive. Ce qui est le plus impressionnant, c’est l’extension navale de la Chine avec des voyages au sud de la Tasmanie, des méthodes de traversée des ZEE sans prévenir. Sur ces thématiques, nous avons des dialogues très fermes. Notre travail avec la Chine est de faire respecter le droit international. Ensuite, l’Azerbaïdjan n’a pas beaucoup d’impact dans le Pacifique. Leur action est de mauvaise foi. C’est une action de désinformation et d’influence nocive. Je suis allée deux fois en Azerbaïdjan lorsque j’étais ambassadrice de France auprès de l’OSCE [Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe] et j’ai rencontré beaucoup de journalistes azerbaidjanais qui avaient passé de nombreuses années en prison pour avoir dénoncé le système de corruption là-bas. L’Azerbaïdjan est un régime qui ne peut pas être un modèle et qui ne peut donner de leçons à aucun autre État. La France est un État démocratique qui donne le droit à tout Polynésien ou Calédonien d’être élu. Et si les indépendantistes veulent être élus à l’Assemblée nationale ou au Sénat, ils le peuvent. Un sénateur calédonien sur deux est indépendantiste, et vous avez même eu trois députés indépendantistes. La démocratie s’exprime. J’admire et je remercie Tematai Le Gayic pour cette tribune brillante qu’il a publiée. Je me souviens de ses mots, que leur combat ne doit pas être perverti par un État qui est en bas de la liste des Droits de l’homme comme l’Azerbaïdjan.”