Vérifiez votre inscription sur les listes électorales

Les premier et second tours des élections municipales se dérouleront en Polynésie française les dimanche 15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter, les électeurs majeurs doivent être inscrits sur les listes électorales au lus tard le 7 février 2020. « Depuis la mise en place de la liste électorale unique, les citoyens sont invités à vérifier leur situation électorale », indique le haut-commissariat dans un communiqué diffusé cette semaine. A cette fin, une application en ligne est disponible sur le site service-public.fr Si vous ne vous retrouvez pas au terme de la recherche, vous avez la possibilité de déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site avec les justificatifs (titre identité et attache avec la commune). Pour les électeurs qui n’ont pas accès à Internet, des points numériques sont disponibles dans le hall du haut-commissariat à Papeete et à la subdivision des îles Sous-le-Vent à Uturoa pour accéder à ce nouveau télé-service. Vous pouvez également contacter votre mairie pour vérifier votre situation électorale ou déposer sur place une demande d’inscription avec les justificatifs nécessaires.