Vénus s'impose face à l'AS TAC et s’accroche à Tiare Tahiti

Suite à leur déconvenue face à l'AS Dragon lors de la 13ème journée de championnat le week-end dernier , l'AS Vénus avait rendez-vous samedi avec l'AS TAC, sixième de Ligue 1, pour le compte de la 14ème journée.Sans surprise le club de Mahina va largement dominer les débats lors des 90 minutes. Mais il faudra quand même attendre la deuxième mi-temps pour voir les protégés de Samuel Garcia faire la différence au tableau d'affichage.Comme souvent, Teaonui Tehau va faire la différence. Deux minutes à peine après le retour des vestiaires, "Filou" réalise un petit festival dans la défense de l'AS TAC, et sert ensuite parfaitement le nouvel entrant Stanley Atani qui va ouvrir le score pour Vénus (1-0). Quasiment dans la foulée du but, Teaonui Tehau, parfaitement lancé par Yann Pennequin-Le Bras, déclenche une belle frappe à l'entrée de la surface qui vient s'écraser contre le poteau.Les joueurs de la Presqu'île souffrent et ont dû mal à ressortir de leur camp. Mais ces derniers sont quand même tout prêt de revenir à hauteur de leurs adversaires, lorsque Marcel Tihoni, sur un coup-franc, envoie une belle frappe qui vient inquiéter Teave Teamotuaitau.Vénus va ensuite tuer tout suspens dans la rencontre à la 72ème minute de jeu, à la suite d'un beau mouvement collectif. Jean-Claude Paraue sur une longue transversale réussit à trouver Tauhiti Keck dans la surface de réparation, qui remet de la tête à Teaonui Tehau, et ce dernier ne se prive pas d'inscrire son 19ème but de la saison (2-0).Le score ne bougera plus. L'AS Vénus s'impose donc sans forcer et s'accroche à l'AS Tiare Tahiti leader du championnat avec 46 points. Désormais les deux cadors de la Ligue 1 se tournent vers la phase de poule de la Champions League de l'OFC qui débute le week-end prochain. Pour rappel Vénus jouera l'ensemble de ses matchs à Mahina. Le club de Moorea de son côté devra se déplacer en Nouvelle-Calédonie.