Dragon renverse Vénus

C'est Rainui Tze-Yu qui permet d'abord au club de Titioro de reprendre espoir avant la mi-temps, en se plaçant à la réception d'un corner de Samuel Hnanyine (3-1). Puis au retour des vestiaires, Roonui Tehau, sur une magnifique demi-volée aux 25 mètres, remet définitivement Dragon sur les bons rails (3-2). Ensuite on aurait pu penser que le carton rouge à l'encontre de Raiamanu Tetauira, tout juste rentré en jeu, permettrait à Venus de se relancer. Il n'en est rien? Cette expulsion n'entame pas le moral des joueurs de Dragon qui continue à se lancer à l'assaut des cages du club de Mahina.



Leurs efforts sont récompensés à la 75ème minute. Sur un coup-franc aux 30 mètres, Samuel Hyanyine vient tromper Teave Teamotuaitau sur une frappe vicieuse (3-3). L'AS Vénus a la tête complètement sous l'eau, et est complètement mangé par la "grinta" des joueurs de Dragon. Ces derniers vont compléter leur remontada à la 88ème minute lorsque Hennel Tehaamoana vient de nouveau tromper le portier de Mahina sur un corner parfaitement tiré par Rainui Tze-Yu.



L'AS Dragon s'impose finalement sur le score de 4-3 et signe un succès de prestige face au champion en titre. Cette victoire permet au club de Titioro de se rapprocher du podium en attendant les matchs de Tiare Tahiti et de Pirae prévu samedi. Ces dernières pourront d'ailleurs passer devant l'AS Vénus au classement en cas de succès dans leurs rencontres respectives.