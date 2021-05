Vénus, Dragon, Pueu et Punaruu dans le grand huit de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 15 mai 2021 – On connait l'identité des huit équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Vénus a validé, vendredi, son billet en dominant Central (5-0). Dragon, Pueu et Punaruu, seule équipe de Ligue 2 encore en lice, se sont qualifiés, samedi, en venant à bout respectivement de Tiare Tahiti, d'Excelsior et de JT.



Suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie avec les qualifications attendues des cadors de la Ligue 1. Vendredi, l'AS Vénus a dominé l'AS Central sur le score de 5-0. Tauhiti Keck a ouvert la marque peu après la demi-heure de jeu pour le club de Mahina sur une belle frappe à l'extérieur de la surface. Les protégés de Samuel Garcia ont ensuite parfaitement géré le rythme de la rencontre avant de définitivement creusé l'écart au tableau d'affichage après l'heure de jeu. L'inévitable Teaonui Tehau est allé de son but puis ce sont les joueurs du bancs du club à l'étoile qui se sont illustrés. Le jeune Manuarii Shan a inscrit le but du 3-0 et Kitin Maro est allé de son doublé pour offrir donc un large succès à Vénus.



De son côté l'AS Dragon, deuxième de Ligue 1, s'est déplacé, samedi, à Moorea pour disputer son huitième de finale face à l'AS Tiare Tahiti. Les deux formations sont allées jusqu'aux prolongations pour se départager après s'être neutralisé sur le score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Des prolongations qui ont tourné à l'avantage des protégés d'Efrain Araneda qui ont notamment profité de l'expulsion de Manarii Porlier. François Mu, à la 99ème minute, a offert la victoire et la qualification à Dragon qui s'est donc imposé 3-2.



Moins de difficulté en revanche pour l'AS Pueu, en difficulté en Ligue 1 depuis quelques semaines, qui a disposé facilement de l'AS Excelsior. Un succès 3-0 des joueurs de la Presqu'île grâce notamment à un doublé de Rocky Teriihapuare.



La surprise Punaruu



La petite surprise de ces huitièmes de finale est venue de l'AS Punaruu, actuel leader des play in en Ligue 2. La formation de la côte-ouest a dominé l'AS JT qui lutte pour garder sa place dans l'élite du foot polynésien. Après s'être procuré bon nombre d'occasions, c'est Heitini Tupea qui a finalement ouvert le score pour Punaruu pile à l'heure de jeu (1-0). JT mal inspiré et bousculé par une solide formation de Punaauia ne refera jamais son retard. Punaruu sera donc la seule équipe de Ligue 2 encore en course pour les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Des quarts de finale qui se joueront les 29 et 30 mai.