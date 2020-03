Vente d’alcool non, plats à emporter oui

Tahiti, le 24 mars 2020 – La publication lundi soir de l’arrêté du Pays interdisant la vente d’alcool à emporter jusqu’au 5 avril a suscité plusieurs interrogations sur les réseaux sociaux. La vente d’alcool en livraison est également concernée par la mesure, mais les plats à emporter ne le sont pas.



Réuni quotidiennement en conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement a pris un arrêté lundi interdisant exceptionnellement « la vente à emporter de boissons alcooliques et d’alimentation sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française » jusqu’au 5 avril. Une mesure justifiée, selon le Pays, par les difficultés à faire respecter le confinement durant le week-end en raison notamment de la consommation d’alcool. Mais dès lundi soir, sur les réseaux sociaux, la formulation de l’arrêté a suscité plusieurs interrogations. Le vice-président du Pays, Teva Rohfritsch, a même réagi dans la soirée sur son compte Facebook pour préciser la portée de la mesure.



D’une part, l’interdiction de la vente d’alcool « à emporter » s’applique à tous les commerces sans dérogation. Les boutiques spécialisées ou les sites de vente en ligne qui livrent des boissons alcoolisées à domicile ne peuvent plus le faire jusqu’à la fin de la période de confinement. Seuls les hôtels et restaurants restant ouverts peuvent servir des boissons alcoolisées pour accompagner les repas de leurs clients sur place, mais sans possibilité évidemment de vendre de l’alcool à emporter.



D’autre part, la formulation « vente à emporter de boissons alcooliques et d’alimentation » a fait craindre que la mesure d’interdiction ne soit étendue aux ventes de plats à emporter, et notamment qu’elle ne s’applique aux roulottes, snacks, fast-food ou autres pizzerias. Il n’en est rien. Il s’agit en fait de la dénomination exacte des classifications de boissons. Les « boissons alcooliques » sont les « liquides titrant plus de 14° d’alcool, qu’il s’agisse de boissons fermentées ou distillées ». Et les « boissons d’alimentation » sont les « boissons titrant de 2° à 14° d’alcool inclusivement, notamment vins blancs ou rouges provenant exclusivement de la fermentation du jus de raison frais, vins de champagne, et vins mousseux naturels, cidres, poirés, bières, etc… ».