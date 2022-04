Vent de pessimisme sur les ménages

Tahiti, ke 27 avril 2022 - Sept ménages des îles du Vent sur dix (72%) estiment que la situation économique du pays s’est dégradée au cours du dernier semestre et les chiffres sont à peine meilleurs concernant leur perception de l'avenir, comme le révèle l'enquête de conjoncture publiée cette semaine dans les Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer.



Un vent de pessimisme souffle sur les ménages polynésiens, à en croire les résultats de l’enquête publiée cette semaine par l’IEOM dans la série des Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer. L’étude réalisée du 14 février au 1er mars dernier auprès de 900 ménages représentatifs des îles du Vent, sous forme d’un questionnaire conduit par voie téléphonique, montre que la majorité des ménages sont pour le moins réservés sur la situation économique du Pays. Ils sont 72% à estimer qu’elle s’est dégradée au cours des six derniers mois. Et l’avenir proche n’est pas regardé avec plus d’enthousiasme : pour les six mois à venir, la moitié des ménages (51%) pensent que la situation va encore se détériorer. Une perception qui n’a guère évolué depuis l’année dernière. Depuis février 2021, entre la moitié et les deux-tiers des ménages prévoient une dégradation de la conjoncture. Ils étaient 54% en février et 67% en août 2021.



Perception inflationniste



Consultés sur leur opinion au sujet de l’évolution des prix, 62% des ménages estiment que les prix des biens et services courants ont fortement augmenté sur les six derniers mois. Cette perception est particulièrement marquée sur les postes de dépenses relatifs à l’immobilier (76% des ménages), l’alimentaire (73% des ménages) et les charges afférentes à l’automobile (essence, réparations, assurances, entretien : 44%). Parallèlement, 84% des ménages interrogés indiquent réussir à faire face à leurs dépenses courantes, mais sans forcément pouvoir dégager des marges de manœuvre, car moins d’un ménage sur deux parvient à épargner.



A l’autre bout du spectre, 16% des ménages des îles du Vent disent avoir des difficultés financières et indiquent ne pas réussir à faire face à leurs charges. Parmi ceux-ci 9% de ménages rencontrent des difficultés à honorer leurs échéances bancaires.

Enfin, concernant le marché de l’emploi, la moitié des ménages (47%) pense que le marché du travail va rester inchangé au cours des mois à venir. Le pessimisme est moins répandu qu’au cours de la précédente enquête : 30% anticipent une dégradation de la situation, contre 62% en août dernier.