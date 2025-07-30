

Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial

Venise, Italie | AFP | mercredi 27/08/2025 - George Clooney sur un bateau-taxi, Julia Roberts vêtue d'un chandail à l'effigie de son réalisateur... Les stars hollywoodiennes ont fait une arrivée remarquée mercredi à Venise (Italie) pour le début de la 82e Mostra de cinéma.



La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour le réalisateur, producteur et scénariste américain Francis Ford Coppola de remettre un Lion d'Or d'honneur au cinéaste allemand Werner Herzog, bientôt 83 ans et auteur de plus de 70 films.



"J'ai toujours essayé d'atteindre quelque chose qui va plus loin que ce que l'on voit habituellement au cinéma", a déclaré M. Herzog.



A partir de jeudi, la cité des Doges fera la part belle au cinéma américain, comme c'est devenu l'habitude pour l'un des plus anciens festivals de cinéma au monde.



Fidèle de l'évènement, l'acteur George Clooney doit fouler le tapis rouge jeudi pour "Jay Kelly", une comédie où il incarne une vedette de cinéma vieillissante en pleine crise existentielle.



Emma Stone, mais aussi Julia Roberts, affublée d'un gilet constellé du visage du réalisateur Luca Guadagnino, avec qui elle a tourné "After the Hunt", présenté hors compétition à Venise, ont aussi été aperçues.



Mercredi soir, c'est le film italien "La Grazia" de Paolo Sorrentino qui ouvre la compétition.



Le film relate les états d'âme de Mariano de Santis, un président de la République italienne aux prises avec les affres de la vieillesse, du deuil et du doute, à l'heure de signer une loi sur l'euthanasie.



- Gaza omniprésente -



Le réalisateur italien retrouve pour un huitième film son acteur fétiche, Toni Servillo, signataire d'une lettre ouverte appelant le festival à ne pas être "une tribune triste et vide" et à "adopter une position claire et sans ambiguïté" contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza.



Le texte, rédigé par le collectif Venice4Palestine (V4P), a été signé par d'autres grands noms du cinéma italien - comme Matteo Garrone ou Marco Bellochio - et international - de Ken Loach à Audrey Diwan en passant par Abel Ferrara.



"Nous avons toujours partagé très clairement notre souffrance envers ce qui est en train de se passer à Gaza et en Palestine", a insisté le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, lors de la conférence de presse de présentation du jury, présidé par le cinéaste américain Alexander Payne.



Il a en revanche refusé catégoriquement de ne pas inviter certains artistes au prétexte qu'ils seraient des soutiens actifs d'Israël, comme l'y a poussé Venice4Palestine. Le collectif vise notamment les acteurs Gerard Butler et Gal Gadot, au casting de "In the Hand of Dante", sélectionné hors compétition.



Une poignée de manifestants est venue devant le Palais des festivals appeler à un rassemblement samedi sur le Lido en soutien aux Palestiniens.



- Netflix en force -



La guerre à Gaza devrait encore agiter le Lido avec la projection, dans une semaine, de "The Voice of Hind Rajab" en compétition. Ce film de la réalisatrice Kaouther Ben Hania raconte l'histoire d'une fillette tuée le 29 janvier 2024 à Gaza avec plusieurs membres de sa famille alors qu'elle tentait de fuir les bombardements israéliens.



Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab avec les secours, utilisés dans le film, avaient ému la planète lors de leur révélation.



Ce film promet d'avoir "un fort impact sur le public", selon Alberto Barbera, qui s'était montré très ému lors de l'annonce de la sélection fin juillet. "J'espère qu'il n'y aura pas de polémique", avait-il ajouté.



Autre temps fort attendu: le film "Le mage du Kremlin" d'Olivier Assayas, adapté du livre de Giuliano da Empoli sur un conseiller de l'ombre du président russe Vladimir Poutine.



Cette fiction évoquant l'ascension au pouvoir de M. Poutine a été adaptée pour le cinéma par l'écrivain français Emmanuel Carrère, fin connaisseur de la Russie.



A l'inverse de Cannes qui privilégie le cinéma en salles, Venise offre une large place aux films produits par les plateformes, avec trois productions Netflix en lice pour le Lion d'Or: "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "Jay Kelly" de Noah Baumbach et "A House of Dynamite" de Kathryn Bigelow.

