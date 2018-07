Vaimalama reçoit sa voiture

PAPEETE, le 6 juillet 2018 - La nouvelle Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, a reçu ce jeudi l'un de ses prix : une voiture hybride. "Je suis toujours sur un nuage" nous confie la Miss, qui va encore recevoir de nombreux cadeaux de la part des sponsors de l'élection dans les semaines qui viennent.



Ce jeudi en fin d'après-midi, la concession Nippon AutoMoto de Mamao a reçu quatre visiteuses de charme : Miss Tahiti 2018 et ses dauphines. Les salariés de l'entreprise et certains de leurs enfants étaient présents pour rencontrer les reines de beauté, tandis que le directeur a offert à Vaimalama Chaves un magnifique cadeau : une Toyota Prius C neuve.



La marque japonaise est un sponsor historique du concours de beauté. "Nous offrons une voiture à la gagnante depuis pas loin de 40 ans" nous assure Lionel Foissac, directeur général de Nippon AutoMoto. "La voiture offerte change avec le temps, nous leur offrons systématiquement ce qu'il y a de mieux dans la catégorie A. Aujourd'hui nous sommes à l'heure de l'hybride, donc elle va profiter des dernières technologies et de ce qu'il y a de mieux. La voiture est maintenant à elle, nous avons mis la carte grise à son nom et je lui donne la clé aujourd'hui !" Le directeur note fièrement que "toutes les miss roulent en Toyota." Ce cadeau a une valeur de 2 780 000 francs.



Vaimalama Chaves était visiblement ravie de recevoir sa voiture, après avoir reçu un collier en nacre sculpté la semaine dernière. "C'est vraiment pas mal du tout" nous confie-t-elle en lançant un rire cristallin devant le véhicule. "Je vais vendre ma vieille voiture pour rouler avec celle-là. Elle sera moins polluante que ma voiture actuelle, déjà parce qu'elle est neuve, et en plus parce que c'est une hybride, et en plus elle est magnifique !"



Les cadeaux vont continuer de pleuvoir sur la Miss et ses dauphines dans les semaines qui viennent avec une tournée de tous les sponsors du concours. A chaque étape les belles vahine seront également disponibles pour rencontrer leurs fans. Vaimalama, elle, ne pouvait pas se séparer d'un grand sourire : "je n'ai toujours pas réalisé ce qui m'arrive, je suis toujours sur mon petit nuage. J'essaie de garder les pieds sur terre mais je ne vais pas tarder à décoller" nous lance-t-elle.