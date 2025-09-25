

Vaimalama Chavez tentée par la politique

Tahiti le 22 octobre 2025. Vaimalama Chavez confirme ses ambitions politiques, au Fenua, dans les années à venir. Une déclaration identique à celle prononcée en 2019.



L’ex Miss Tahiti, et ex Miss France, Vaimalama Chavez continue de Faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Après s’être rasée la tête il y a deux semaines en soutien aux femmes qui luttent contre le cancer, a confié ses ambitions politique dans l’émission « ça commence aujourd’hui » sur France 2 lundi.



Dans une émission consacrée à la notoriété soudaine, Vaimalama Chavez a confié sa volonté d’entrer en politique, de la même façon qu’elle l’avait déjà confié peu de temps après son élection comme Miss France en 2019.



« Là, j’ai repris mes études en sciences politiques et j’ambitionne, peut-être plus tard, une carrière politique en Polynésie. Ça fait beaucoup de projets », a-t-elle expliqué à cette occasion sur France 2.



Avant elle, une autre Miss Tahiti et Miss France est aussi rentrée en politique en Polynésie française, Thilda Fuller, ancienne représentante à l'assemblée de la Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 22 Octobre 2025 à 09:37 | Lu 1008 fois



