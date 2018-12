Vaimalama Chaves aux Polynésiens : "J'ai hâte de vous revoir" (interview)

Nous t'avions rencontrée début novembre juste avant que tu quittes le fenua. Comment résumerais-tu ce qu'il s'est passé depuis ton départ ?

C'est toujours le même titre de film : Fast and furious.



Il y a eu d'immense cri de joie en Polynésie quand le nom de Miss France 2019 a été dévoilé.

Vous avez filmé? J'aimerais bien voir les réactions.



Que gardes-tu comme souvenir de ce moment où tu entends ton nom ?

Je ne saurai même pas répondre. C'est beaucoup de confusion, d'émotions contradictoires car je suis super contente d'avoir gagné et aussi triste car je ne vais plus revoir mon fenua pendant un moment. Mais en fait, je reviens. Donc je suis super contente.



Ton grand-père était un peu triste à l'idée de moins de te voir cette année.

Oui déjà avec Miss Tahiti on avait du mal à se voir alors qu'on habite ensemble. Là ça va être pire… Mon pauvre papi…



Comment la soirée d'élection s'est passée pour toi ?

J'étais très concentrée pendant la soirée, je ne voulais pas me tromper dans la chorégraphie. Hier soir, j'ai regardé l'émission. J'ai vu que je m'étais bien trompée à un moment. C'était flagrant.



Quel tableau as-tu préféré ?

Mon préféré c'est le tableau final en robe de bal. Il était génial.



De la préparation à la soirée d'élection, cela s'est bien passé avec les autres concurrentes ?

La cohésion avec les autres candidates était très bonne. On toutes a passé un excellent moment ensemble. On a pris cela comme une aventure humaine et pas une compétition. Quand l'une avait un coup de mou, les autres étaient là pour la soutenir.

Au cours de l'aventure, je suis tombée malade. Elles étaient toutes là pour me rebooster. Si j'ai été élue Miss France, c'est aussi grâce à elles.



Tu as gagné des amies?

Oui d'ailleurs hier soir (mardi soir) on a fait la fête ensemble. C'était chouette.



On t'a vue sur de nombreux plateaux de télévision. Comment cela se passe en coulisse, tout le monde est prévenant avec toi ?

Le statut de Miss France est tellement incroyable c'est un peu comme quand on est Miss Tahiti, les gens ont des étoiles plein les yeux. Ils ont du mal à venir vers la personne en question. C'est dommage. Mais avec mes blagues pourries, je détends l'ambiance et on rigole ensemble. Soit on rigole ou ils se moquent de moi. Mais ce n'est pas grave, l'important c'est qu'on rigole.



Tu seras très sollicitée cette année. Comment appréhendes-tu cela ?

J'ai hâte. Mais il ne faut pas avoir trop hâte. Il faut apprécier chaque seconde qui passe car cela passe trop vite. Cela va bientôt faire une semaine que j'ai été élue Miss France. Il m'en reste que 51 !



Que souhaites-tu dire aux Polynésiens qui sont fiers de toi ?

J'ai hâte de vous revoir. Je suis heureuse d'avoir pu porter haut les couleurs du fenua.