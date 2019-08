"Vahine Himene Tahiti" revient au Petit théâtre

PAPEETE, le 12 août 2019 - Devant le succès de la version féminine du concert documentaire Tahiti 2017, Felix Vilchez organise une nouvelle soirée Vahine Himene Tahiti. Elle aura lieu le 24 août à la Maison de la culture.



Vahine Himene Tahiti est un concert multimédia. Sur scène, des artistes (chanteurs, musiciens, danseurs) proposent un spectacle en live. Sur un écran des photos d’époque, interviews exclusifs et extraits de films anciens sont projetés, ils éclairent les spectateurs sur le contexte des chansons reprises.



Le concert documentaire dure presque 2 heures. Il s’en dégage une ambiance plutôt nostalgique avec le témoignage de personnages célèbres sur les habitudes et coutumes d’une époque souvent regrettée.



Le concert est assuré par un orchestre de six musiciens sous la direction de Félix Vilchez qui confirme pour la soirée du 24 août la participation de Reia Poroi, Maruia et Maire Tavaearii.



" Elles interprèteront des morceaux emblématiques d’Henriette Winkler, Mary Terangi, Emma Terangi, Irma Prince, Pauline, Esther, Mila, Loma… " Un portrait de la chanteuse Suzzane Pai, dernièrement disparue sera dressé.



Cet événement qui rend hommage aux pionnières de la musique a déjà été proposé à plusieurs reprises à la Maison de la culture, souvent à guichet fermé.