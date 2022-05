Vahine Fierro et Mihimana Braye lancent leur campagne sur les Challenger Series

Tahiti, le 8 mai 2022 - La première étape des Challenger Series, la Gold Coast Pro, a débuté ce week-end en Australie sur le spot de Snapper Rocks. Vahine Fierro et Mihimana Braye, seuls Tahitiens engagés sur la compétition, ont réussi leur entrée en lice franchissant le premier tour.



La difficile ascension vers le tour mondial de surf a démarré ce week-end, en Australie, pour Vahine Fierro et Mihimana Braye, avec la première des huit étapes des Challenger Series (CS), l’antichambre du World Championship Tour (WCT). Si la native de Huahine était attendue, Braye était la surprise du tableau masculin au bénéfice d'une invitation de dernière minute de la World Surf League. Rappelons que Michel Bourez, qui tient également une invitation pour les CS, est encore en convalescence après son opération du genou. Il devrait être de retour à la compétition en juillet. Et Kauli Vaast, pour sa part, a fini hors du top 10 sur le circuit européen et ne devrait pas disputer les CS cette année.



Fierro et Braye ont donc fait leur entrée en lice à la Gold Coast Pro, ce samedi. Et pas de réel souci pour les deux Tahitiens qui ont assuré l'essentiel. Dans de bonnes conditions sur le spot de Snapper Rocks, l'ex-championne du monde junior n'a pas eu à forcer son talent pour décrocher la deuxième place de sa série grâce à une solide note de 14.33 (6.33 + 8). Fierro seulement battue par l'Australienne Molly Picklum et son 16.77 (8.77 + 8).



Mihimana Braye de son côté n'a eu besoin que de deux vagues pour assurer sa qualification pour le deuxième tour. Une première notée 5.87 et une seconde à 6.67, pour un total de 12.54, suffisant pour s'offrir la deuxième place de sa série avec seulement un centième d'avance sur le Sud-Africain Josh Faulkner (12.53). Son compatriote, Matthew McGillivray, a fini en tête grâce à une note globale de 13.03.

De gros morceaux à venir pour Fierro La compétition était en stand-by ce dimanche. Le prochain call est prévu dans la nuit de dimanche à lundi. Et Vahine Fierro aura fort à faire dans sa série du deuxième tour. Elle sera notamment confrontée à l'Australienne Tyler Wright, championne du monde en 2016, venue se dégourdir les jambes à Snapper. La Brésilienne Tatiana Weston-Webb et la Hawaiienne Coco Ho, deux habitués du CT, seront également des adversaires de poids pour Fierro. Mihiamana Braye de son côté devra se défaire des Brésilien, Joao Chianca et Alex Ribeiro, et de l'Australien Jackson Baker. Affaire à suivre.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 8 Mai 2022 à 12:36