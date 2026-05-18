

Vague-submersion : vigilance orange aux îles du vent, Australes Centre et Ouest ainsi qu’à Rapa

Tahiti le 10 juin 2026. Météo France a placé les îles du Vent, les Australes centre et Ouest ainsi que Rapa en vigilance orange en raison d’un risque de « vague-submersion » lié à l’arrivée d’une houle longue et énergétique de secteur Sud-Ouest.





Aux îles du Vent, les premiers trains de houle sont attendus à partir de ce mercredi soir avec des hauteurs comprises entre 1,5 mètre et 2 mètres. La houle devrait s'amplifier progressivement pour atteindre entre 2,5 mètres à 3 mètres durant la journée de jeudi. Le pic de l’épisode est prévu dans la nuit de jeudi à vendredi, cette houle devrait continuer de s'amplifier davantage pour atteindre des hauteurs comprises entre 3,5 mètres et 4 mètres.



La mer, déjà agitée mercredi soir, deviendra forte dès jeudi.



Aux Australes Centre et aux Australes Ouest, les premiers trains de houles longues de Sud-Ouest devraient s'amplifier entre Rimatara jusqu'à Raivavae, avec des hauteurs comprises entre 2,5 mètres et 3 mètres durant la nuit de mercredi à jeudi, pour atteindre rapidement les 4 mètres jeudi matin. Le pic de cet épisode est attendu entre 4,5 mètres et 5 mètres en milieu de journée sur les îles du Nord.



Dans la région de Rapa, cette houle devrait atteindre les 3 mètres à 3,5 mètres jeudi matin, avant de s'amplifier rapidement entre 4,5 mètres et 5 mètres en seconde partie de journée de jeudi, moment où le pic de l'épisode est prévu. Ces hauteurs devraient persister durant la nuit prochaine.



Le Haut-commissaire de la République engage chacun à être très vigilant et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :



Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités :



• Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs : Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir > Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !

• Plaisanciers et professionnels de la mer : Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes ; Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau

• Habitants de bord de mer : Préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues ; Surveillez la montée des eaux ; Circulez avec précaution en limitant votre vitesse ; Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées.



Tenez-vous informé en consultant le site internet de Météo-France : www.meteo.pf

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 10 Juin 2026 à 18:59 | Lu 247 fois



