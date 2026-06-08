

Des jeunes originaires du Pacifique victimes de traite d'êtres humains

Tahiti le 30 juin 2026. Une famille originaire de Toulon a été mise en examen fin mai pour traite d'êtres humains. Pendant près de 15 ans, elle aurait visé de jeunes engagés originaires de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie franàaise, arrivés en métropole et coupés de leurs familles. Repérés lors d'événements communautaires, le couple leur confisquaient leurs papiers et leurs comptes.



Au coeur de l'enquête menée dans le Var, deux disparitions sont au centre de toutes les attentions. Jacques Pakeso, 28 ans, arrivé de Nouvelle-Calédonie pour rejoindre la Marine nationale, avait été hébergé par cette famille avant d'être mis à la rue. Sa famille restée sur le caillou est sans nouvelles depuis 2022. Mike Gineste, légionnaire au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne, engagé en 2018 depuis Tahiti, est porté disparu depuis 2023, peu après avoir déposé plainte.



Sept autres personnes ont depuis témoigné de violences et de séquestrations subies par cette même famille.



Selon le journal Nice-Matin, le voisinage ne semble pas totalement surpris par ces révélations. Plusieurs riverains interrogés auraient confié qu'ils "savaient qu'il y avait quelque chose de louche" autour de ce clan familial, sans pour autant pouvoir imaginer l'ampleur des faits aujourd'hui reprochés.



Le dossier a basculé quand un proche du clan a évoqué un double homicide, commandité selon lui par la mère de famille, les corps ayant été enterrés dans les Bouches-du-Rhône. Des ossements ont effectivement été retrouvés sur la zone indiquée, les expertises sont en cours pour confirmer cette piste.



La mère, 52 ans, et un de ses fils, soupçonné d'être l'exécutant, contestent les faits. Tous deux restent présumés innocents, mais ont été placés en détention provisoire.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 30 Juin 2026 à 11:14 | Lu 2612 fois



