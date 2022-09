Vaeara'i “garde le cap” malgré la polémique sur le transport scolaire

Tahiti le 03 septembre 2022 – L’armateur et capitaine du Vaeara’i, Tino Fa Shin Chong, n'est pas enclin à relancer l’appel d’offres pour le transport scolaire entre Tahiti et Moorea. Il demande que la polémique cesse et entend rassurer les parents. À bord, des lycéens satisfaits invitent les réfractaires à faire la navette avant de se faire leur opinion.



Après la colère des parents d’élèves de Moorea, qui considèrent que les horaires du Vaeara’i –ex-Terevau Piti– ne sont pas adaptées à l’emploi du temps de leurs enfants, après la proposition d'Aremiti de revoir l'appel d'offres pour les navettes scolaires qui lui a été également en partie attribué, Tahiti infos a fait le voyage sur le Vaeara’i vendredi soir au départ de Papeete avec la compagnie et les étudiants voyageurs. Le ferry a largué les amarres avec un peu de retard. “On a attendu les retardataires”, sourit l’armateur et capitaine du ferry, Tino Fa Shin Chong, évoquant justement ces fameux lycéens qui prennent la navette. Une lycéenne de Saint-Joseph à Punaauia était la dernière embarquée : “Le bus ne vient pas directement au bateau, alors c’est à nous à marcher. Il nous dépose au rond-point Chirac. Aujourd’hui il a été gentil, il nous a déposé dans la ville, pas loin du marché, vers 17h/17h05.”



Hanatea, lycéenne inscrite au Diadème, assure que le ferry lui convient. Elle concède avoir eu quelques craintes, puisque plus habituée aux navettes rapides. Mais elle est aujourd'hui conquise. “C’est carrément top (…). Moi j’aime bien Vaeara’i”. Elle dit pouvoir dormir à bord de la première navette de 5 heures. “Il y a le salon et tu peux baisser le siège. On est carrément à l’aise.” Et elle explique que lorsqu’elle rentre par le ferry de 17 heures, elle en profite pour manger à bord. “Quand j’arrive à la maison, je me douche et je vais dormir. Mes devoirs, je les fais dans le bateau du coup. C’est mieux, je préfère”. Hanatea appelle d'ailleurs les réfractaires au ferry à faire l’essai. “Ils râlent, mais ils ne savent même pas. Faîtes la navette d’abord tous les jours, après vous pourrez voir par vous-même.”



Tino Fa Shi Chong “garde le cap”



Aux manettes du Vaeara’i, Tino Fa Shi Chong dit regretter cette polémique autour du ferry. “Quand tu entends tout cela, ça fait mal quand on dit du mal de toi.” Il se rappelle également qu’à l’époque où il avait obtenu le même marché sur le Terevau “on avait aussi été critiqué”. “Les enfants sont bien traités”, rassure l'armateur. “On n’est pas des sauvages quand même sur le Vaeara’i”. Tino Fa Shi Chong se dit sensible au discours des étudiants qui apprécient la traversée sur son navire. “Si les patrons s’entendaient bien aussi, ce serait beau”. Quant à l'appel d'offres pour le transport scolaire, pas question de revenir en arrière pour le capitaine. “Je pense que si on a eu le marché, c’est qu’on a bien répondu à la demande de l’éducation. Donc, c’est fait. Chacun a sa société à diriger. Et nous, on garde le cap malgré tout”.





Hanatea, lycéenne : “Faîtes la navette, vous pourrez voir par vous-même” Tu fais la navette tous les jours, comment cela se passe ?



“C’est carrément top (…). Je dors le matin comme il y a le salon et tu peux baisser le siège on est carrément à l’aise et la lumière est éteinte. Moi j’aime bien Vaeara’i. On quitte dix minutes avant les navettes rapides et ça ne change rien puisque les horaires des bus sont les mêmes. On arrive avant le Aremiti et le Terevau donc c’est mieux puis on attend une demi-heure avant que le bus arrive.”



Tu prends la dernière navette, tu arrives à quelle heure chez toi ?



“Comme j’habite à Paopao, j’arrive à la maison à 18h20, alors je mange dans le bateau et quand j’arrive à la maison je me douche et je vais dormir. Mes devoirs je les fais dans le bateau du coup, c’est mieux je préfère”.



Avant tu prenais les navettes rapides, aujourd’hui le ferry, cela a changé ta vie ?



“Pas vraiment, c’est pareil”.



Tu comprends pourquoi il y a un mécontentement ?



“Au début je comprenais, comme on n’avait pas encore testé le ferry. Mais maintenant, je ne comprends pas. Ils râlent mais ils ne savent même pas. Faîtes la navette d’abord tous les jours après vous pourrez voir par vous-même. Ils parlent mais ils ne savent pas car ils ne prennent même pas le bateau. Il faut demander aux étudiants, c’est carrément top”.





Tino Fa Shin Chong, armateur et capitaine du ferry : “Chacun a sa société à diriger et nous on garde le cap” Vous pensez quoi de la proposition de Aremiti qui est prêt à revoir l’appel d’offres ?



“Chacun a sa société à diriger et nous on garde le cap. Malgré tout je n’ai pas d’avis dessus”.



Tu serais prêt à revoir l’appel d’offres ou pas ?



“Ce n’est pas l’objectif, je pense que si on a eu le marché c’est qu’on a bien répondu à la demande de l’éducation, donc c’est fait. Je ne sais pas ce qu’ils ont l’intention de faire”.



Les députés sont venus à ta rencontre ?



“Non pas encore ils sont peut-être occupés par autre chose avant de venir me voir. Mais on va se voir. Il faut qu’on reste dans la paix, les enfants sont bien traités (…), c’est comme si ce sont nos enfants. On n’est pas des sauvages quand même sur le Vaeara’i. On leur propose même des menus à prix réduits, cela ne s’est jamais vu (…). On a fait nos preuves et on est là pour la population (…). Il y a de la place, c’est quelque chose de nouveau qu’on offre. Il faut nous faire confiance et comme je disais je suis parent aussi. Et leurs enfants sont entre de bonnes mains. Ayez confiance et venez faire un tour”.





