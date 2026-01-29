

Vacances sous haute surveillance

Tahiti, le 17 février 2026 - Sur réquisition de la Procureure de la République, près de 70 agents des forces de l’ordre ont mené vendredi une opération anti-stupéfiants d’ampleur inédite aux ports, aéroports et navettes interinsulaires, au moment du grand chassé-croisé des vacances scolaires. Encadrée par le haut-commissaire, cette mobilisation simultanée a permis plusieurs interpellations, saisies de paka, et constats d’infractions.





À l’occasion du premier week-end des vacances scolaires, les services de l’État ont déployé un dispositif exceptionnel de lutte contre les stupéfiants dans l’ensemble de la Polynésie française. Placée sous réquisition de la Procureure de la République, l’opération a mobilisé près de 70 douaniers, gendarmes, policiers nationaux et municipaux, appuyés par des équipes cynophiles spécialisées.

Le haut-commissaire de la République s’est rendu sur le terrain, notamment à l’aéroport de Tahiti Faa’a, afin de marquer l’importance accordée à cette action coordonnée. L’objectif : surveiller les flux de passagers et de marchandises, particulièrement denses en période de départs, et dissuader l’acheminement de produits illicites entre les îles.



Des infractions relevées sur les liaisons maritimes



Au port de Papeete, cinq navires ont été inspectés. Au total, 124 passagers, 86 véhicules et 55 deux-roues ont été contrôlés. Seize infractions ont été constatées, dont dix délits parmi lesquels six conduites sans permis, et quatre infractions liées aux stupéfiants.

Sur les navettes reliant Tahiti à Moorea, aucune drogue n’a été saisie, mais huit infractions diverses ont été relevées. En revanche, lors des escales de l’Apetahi Express, les gendarmes ont interpellé à Huahine un passager transportant 36 grammes de cannabis. À bord du navire, ils ont également découvert 27 sticks de cannabis, six plants de paka et 56 000 francs en espèces.



Des contrôles aériens massifs mais peu d’infractions



Du côté du trafic aérien, l’opération s’est révélée plus discrète. À l’aéroport international de Tahiti Faa’a, l’ensemble des passagers et bagages de six vols domestiques a été inspecté sans qu’aucune infraction ne soit relevée. Les autorités ont également procédé à 23 tests d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants sur le personnel navigant, tous négatifs. Dans les aérodromes secondaires de Bora Bora, Hiva Oa et Nuku Hiva, les contrôles ont toutefois permis la saisie de cinq grammes de cannabis détenus par trois passagers.



Une stratégie de dissuasion renforcée



Au-delà des saisies, l’opération vise avant tout à affirmer la présence des forces de l’ordre sur l’ensemble du fenua et à compliquer les circuits d’approvisionnement en stupéfiants entre les archipels. Les autorités soulignent que ces contrôles pourront être reconduits à tout moment, notamment lors des périodes de forte affluence. Le haut-commissaire a réaffirmé « la détermination totale des services de l’État à agir avec fermeté, partout et à tout moment, contre les trafics et la consommation de stupéfiants », en coordination avec les communes et les autorités locales.

Des contrôles inopinés du même type pourraient être reconduits lors des prochains grands mouvements de population.



Mardi 17 Février 2026 à 10:52




