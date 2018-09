Va'a V6 - Tetiaroa Royal Race : Une victoire royale pour Shell Va'a

Parole à Taaroa Dubois (moteur Shell Va’a) :



Le bilan de ces deux étapes ?



« Le bilan est satisfaisant. Hier a été important puisqu’on avait pu finir avec deux minutes d’avance. Cela nous a permis aujourd’hui de ne pas trop se cramer dès le départ, de jauger nos adversaires et d’économiser nos forces pour bien finir à l’arrivée. On est contents de notre place. Il y a eu beaucoup de marquage aujourd’hui. Il fallait rester à côté de nos adversaires. Il fallait gagner aujourd’hui, même avec cinq, dix ou cent mètres d’avance mais il fallait gagner. »



On vous a sentis détendus dans votre coup de rame ?



« C’est un coup de rame que David Tepava a mis en place, la base, le fameux « huti paari », cela a marché. Quand on est revenus sur Edt Va’a, ils étaient sur deux-trois coups de rame alors qu’on était à un. Merci à lui ainsi qu’aux boyz. On a bien travaillé aujourd’hui. Il fallait baisser le tempo pour bien finir à l’arrivée. On a vu sur la fin qu’Edt Va’a eu un peu de mal. Félicitations quand même à eux. »



Quelques mots sur la Tetiaroa Royal Race ?



« Normalement, dans une course, il y a une remontée et après il y a la descente avec du surf. Là, il y a que du vent de côté. A l’aller, il y avait un petit surf mais de côté. Au retour, cela a été pire, cela a été que du vent de côté, cela a été une course assez « hot ».



Les changements ont été efficaces ?



« Il fallait être rapides sur les changements. On était sur trois-quatre secondes, à trois secondes c’est encore mieux. A cinq secondes, à la longue, cela fait perdre du temps. Cette course a été épuisante. On ne change que trois rameurs à chaque fois, donc cela fait long quand même à chaque fois sur la pirogue, ce n’est pas comme les changements à six rameurs. Cela n’a pas été facile mais c’est un bon entrainement pour nous. Dans deux semaines, on part pour la Moloka’i Hoe à Hawai’i. »



Edt Va’a a démarré son entrainement il y a peu ?



« Nous on a gardé notre rythme d’entrainement. C’est le « tahoe », le respect et la discipline que David Tepava a mis en place qui a fait la différence. Ça marche. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je tiens à remercier les copains, on a bien travaillé. Merci à David Tepava notre barreur qui est aussi notre coach. Il nous a donné les bonnes bases qu’il fallait pour gagner. Merci au staff, merci à Albert Moux notre patron et merci à nos familles ainsi qu’à tous ceux qui nous soutiennent. » Propos recueillis par SB