Va'a V6 - Tetiaroa Royal Race : Les trois ténors au rendez-vous

La saison de marathon va’a V6 poursuit son cours avec la Tetiaroa Royal Race, prévue les 15 et 16 septembre prochains. La course comporte deux étapes : la première entre le motu de Arue et Tetiaroa, la deuxième entre Tetiaroa et le motu de Arue. La course, proposée par Tahiti To’a en partenariat avec la Ville d’Arue et le Brando, est sélective : une dizaine de va’a seulement devraient y participer.



Lors du premier semestre 2018, le monde du va’a s’est quelque peu focalisé sur les championnats du monde de va’a vitesse, mais le marathon va’a reste la discipline reine et le calendrier V6 est très suivi en Polynésie française. Hawaiki Nui Va’a approche, c’est l’occasion de faire le point sur les gagnants des courses V6 qui se sont déjà déroulées.



Le calendrier va’a marathon V6



Le Marathon Va’a Polyésie 1e a ouvert la saison en mars et c’est Team Opt qui s’est imposé devant Edt Va’a et Pirae Va’a. Shell Va’a n’avait pu obtenir qu’une cinquième place. Team Opt s’octroie également la Coupe de l’environnement en avril mais les deux autres ténors n’y participent pas. Vient ensuite le Trophée de l’Amiral en juillet et c’est cette fois-ci Shell Va’a qui s’impose devant Team Opt, Edt Va’a manquant de nouveau à l’appel.



Toujours en juillet, c’est Shell Va’a qui remporte le Fa’ati Moorea, une course très difficile qui consiste à faire le tour de Moorea au départ de Tahiti. Edt Va’a arrive deuxième devant Air Tahiti et Team Opt. Le week-end dernier, Air Tahiti s’impose lors de la course du même nom, devant Paddling Connection et Popora te hoe mamu. Team Opt est quatrième alors que Shell Va’a et Edt Va’a ne sont pas là.



Il reste à venir la Gerolsteiner le 29 septembre, la course Air Tahiti Nui le 13 octobre, la Matahina Race le 20 octobre et enfin Hawaiki Nui Va’a le 31 octobre, 1 et 2 novembre, sans oublier la Moloka’i Hoe qui se déroule à Hawai’i et qui fait également partie des grands rendez-vous annuels. L’année dernière, c’est Red Bull Wa’a, renforcée par des rameurs d’Edt Va’a, qui s’était imposée à Hawai’i. Que se passera-t-il cette année ?



La Tetiaroa Royal Race reste un rendez-vous intéressant. Comme le Faati Moorea, la course est longue et difficile, la houle et le vent sont sur le côté. La distance totale est de 120 km. Les trois ténors Shell Va’a, Edt Va’a et Team Opt font partie de la liste des engagés. Ils seront donc confrontés pour la troisième fois de la saison, ce qui devrait nous donner une idée de leur forme à deux mois d’Hawaiki Nui Va’a. SB