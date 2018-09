Va'a V6 – Tetiaroa Race : Qui va remporter la course ?

Shell Va'a seul en tête







Au bout de trois heures de course, Shell Va'a a réussi à creuser un écart impressionnant, environ 800 mètres. Cette avance sera réduite dans la dernière heure de course. Derrière Shell Va'a, Paddling Connection s'est faite dépasser par Edt Va'a et Team Opt qui sont à la lutte. Paddling Connection est quatrième et Hinaraurea occupe la cinquième place.







Le team Shell Va'a, soutenu par Albert Moux en personne, semble avoir trouvé le bon rythme, avec un coup semble-t-il un peu plus lent que d'habitude mais tout en profondeur et en puissance. A la barre, on retrouve celui qui est devenu le coach, le rameur emblématique David Tepava. On retrouve également Taaroa Dubois, la nouvelle recrue, qui a terminé deuxième au dernier Super Aito dernièrement.







Edt Va'a n'aurait repris l'entrainement que très récemment mais les stars de l'équipe sont là : Rete Ebb à la barre, Steeve Teihotaata en moteur, Lono Teururai, le jeune Manutea Millon en fa'ahoro ou encore Chevalier Hikutini. Shell Va'a termine donc en tête mais derrière cela revient fort. Rien est joué pour la victoire finale. Rappelons qu'en 2016, lors de la première étape, l'écart entre le premier Edt Va'a et le deuxième Team Opt était de neuf minutes, cela n'avait pas empêché Team Opt de s'imposer.







La course est donc ouverte et il faudra trouver l'énergie et le bon cap lors des 60 km du retour prévus ce samedi pour remporter la dotation financière réservée au premier : 1 milion de francs pacifiques. Le deuxième empochera 600 000 xpf et le troisième 300 000 xpf. SB