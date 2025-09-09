

Va’a – Narai Atger s’impose au Mémorial Tainuiatea

Tahiti, le 28 septembre 2025 - Le club Team OPT a organisé samedi au complexe sportif de l’OPT à Pirae le Mémorial Tainuatea, une course V1 marathon en mémoire de Tainuiatea Vairaaroa, ancien rameur de cette équipe, tragiquement décédé en 2014 dans un accident routier. Narai Atger s’y est imposé en seniors hommes devant Hitiroa Masingue et Tutearii Hoatua.



Hommage est rendu chaque année par le club Team OPT à Tainuiatea Vairaaroa, l’un de ses anciens rameurs et ex-capitaine de cette équipe, décédé en 2014 dans un accident de moto. À l’exception de 2024 où l’événement n’avait pu trouver sa place dans le calendrier fédéral, le Mémorial est devenu un rendez-vous annuel du va’a local. Samedi, 260 rameurs étaient sur la ligne de départ des courses de V1 dont la distance variait en fonction des catégories d’âge.



Les jeunes, des benjamins aux cadets, ont animé le lagon devant le complexe OPT en début de programme avant que les ainés ne prennent la relève.



Longue de 21 km, la course juniors, seniors et vétérans 40 ans s’est élancée en début d’après-midi de la plage du Taaone en direction de la Pointe Vénus pour un aller/retour et une arrivée au complexe OPT. Le ciel était couvert ce qui a épargné les rameurs d’une forte chaleur d’autant que le vent était bien présent. Les sociétaires du Team OPT ont rapidement assuré le rythme en tête, tous voulant faire honneur à Tainuiatea Vairaaroa. Ils étaient encore plusieurs à prétendre à la victoire au demi-tour à Mahina. Mais sur le retour vers la plage du Taaone, Narai Atger se dégageait en tête et rentrait dans la passe du Taaone détaché. Il ne sera pas rejoint dans le lagon et passera en vainqueur la ligne d’arrivée au complexe OPT en 1 h 43’ 19’’. Narai Atger licencié à Toa Tai Va’a, bien que ramant pour le Team OPT, a débriefé sa course à l’arrivée : “Ma stratégie c’était de jauger mes adversaires car ils sont en forme en ce moment et j’ai géré ma course en conséquence. J’étais bien dans la remontée et j’ai poussé. J’ai pris l’avantage à l’entrée de la passe de Taaone et j’ai ensuite gardé mes principaux adversaires à distance. C’est une course un peu spéciale pour les rameurs de l’OPT car c’est un Mémorial qui honore l’un de ses anciens rameurs et c’était important pour nous d’être là aujourd’hui. On s’était bien entraîné dans la semaine et ça nous tenait à cœur de participer en mémoire de Tainuiatea et de faire honneur à notre club. Et puis c’était une bonne préparation physique pour Molokai et Hawaiki Nui.”

Programme dense et prestigieux



Le final a été intense derrière Narai Atger avec quatre rameurs de l’OPT à la bagarre. Hitiroa Masingue a pris un léger avantage pour finir deuxième à 22 secondes du vainqueur. Tutearii Hoatua a complété le podium en terminant à 29 secondes de Narai Atger. Tir groupé des rameurs du Team OPT qui prennent les six premières places du classement ; mais il est vrai qu’il manquait pas mal de ténors, samedi. Tane Mu Wong s’est imposé chez les juniors en 1 h 54’ 13’’ de même Charles Taie en vétérans 40 ans auteur d’un chrono de 1 h 48’ 02’’.



Les seniors et juniors dames étaient partis plus tôt pour une distance de 11 km en compagnie des vétérans 50 ans hommes et femmes. Marguerite Temaiana bouclait le parcours en 1 h 12’ 59’’ pour l’emporter en seniors femmes. Raiheva Marere (juniors filles), Aurélie Laplane (V40 femmes), Chantal Bigot (V50 femmes), Jimmy Pirato (V50 hommes) et Joseph Hikutini (V60 hommes) sont les autres vainqueurs du jour.



Retour au V6 samedi prochain avec la Air Tahiti Nui Race puis suivront le déplacement à Molokai (12 octobre) pour le Team OPT et Shell Va’a, avant la Hawaiki Nui Va’a le 29 octobre. C’est un mois d’octobre particulièrement chargé qui s’annonce pour les clubs de premier plan avec des courses de prestige. Maheanuu Pihatarioe vice-président du Team OPT évoque les ambitions de son club : “Les rameurs de l’OPT ont bien marché aujourd’hui et c’est encourageant pour Molokai où on va faire le déplacement puis la Hawaiki Nui Va’a où on vise une troisième victoire d’affilée. Notre objectif est d’essayer de gagner le maximum de courses du calendrier fédéral et la Molokai hoe. L’équipe a démontré qu’elle était en forme depuis le début de la saison et je pense que ça va se confirmer.” Premier challenge pour le Team OPT samedi à la Air Tahiti Nui Race sur un parcours de 30 km en seniors hommes sur la côte est.



Patrice Bastian



Résultats

Les podiums

Seniors hommes (21 km)

1. Narai Atger (Toa Tai Va’a) 1 h 43’ 19’’

2. Hitiroa Masingue (Team OPT) 1 h 43’ 41’’

3. Tutearii Hoatua (Team OPT) 1 h 43’ 48’’

Juniors hommes (21 km)

1. Tane Mu Wong (Papara Toa Va’a) 1 h 54’ 13’’

2. Hitiragi Tommasini (Papara Toa Va’a) 1 h 54’ 25’’

3. Taimarama Vandeven (Tahitian Paddle) 1 h 55’ 05’’

Vétérans hommes 40 ans (21 km)

1. Charles Taie (Pirae Va’a) 1 h 48’ 02’’

2. Hei Mairau (Rurutu Hoe) 1 h 51’ 05’’

3. Taihiarii Vairaaroa (Paddling Connection) 1 h 56’ 24’’

Seniors femmes (11 km)

1. Marguerite Temaiana (Paea Va’a) 1 h 12’ 59’’

2. Puarui Guntaro (Teva) 1 h 14’ 42’’

3. Tahia Teikiteetini (Ihilani Va’a) 1 h 15’ 26’’

Juniors dames (11 km)

1. Raiheva Marere (EDT Va’a) 1 h 14’ 49’’

2. Heipua Haereraaroa (Ihilani Va’a) 1 h 18’ 15’’

3. Nanihi Maoni (Ihilani Va’a) 1 h 19’ 53’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Septembre 2025 à 19:05




