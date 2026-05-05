

Va’a - Charles Teinauri au palmarès de la Tāhō’ē

Tahiti, le 25 mai 2026 - La 3e édition de la Tāhō’ē, organisée par l’association Save Va’a, s’est déroulée tout au long de la journée de samedi à partir de la plage de la pointe Vénus. Le sociétaire de Shell Va’a Charles Teinauri s’est imposé en seniors hommes en bouclant le parcours de 28 km en 2 h 15’ 37’’, un nouveau record. Keith Vernaudon et Hotuiterai Poroi ont complété le tiercé de tête. Iloha Eychenne a réalisé un retour gagnant chez les dames en devançant Nateahi Sommer.



La plage de la pointe Vénus à Mahina a été densément occupée tout au long de la journée de samedi, site de la 3e édition de la Tāhō’ē organisée par l’association Save Va’a, composée de rameurs de l’élite comme Steeve Teihotaata, qui ont décidé en 2023 d’organiser leur propre compétition en réaction à un conflit avec les organisateurs de la Super Aito. Les relations se sont normalisées depuis, mais la Tāhō’ē a perduré et est désormais un incontournable du calendrier de va’a.



Au programme, neuf courses des U8 aux seniors dont les départs se sont enchaînés tout au long de la journée et qui ont réuni une participation spectaculaire de près de 750 rameurs. Le temps fort de la journée avait lieu dans l’après-midi avec la course seniors hommes longue de 28 km au départ de la pointe Vénus et retour par la passe de Taaone, le parcours étant à couvrir à deux reprises avec descente par le large et remontée à l’intérieur du récif.

Charles Teinauri se détache en fin de course



Près de 200 rameurs s’élançaient de la plage, les ténors se positionnant rapidement en tête. C’est dans le 2e tour que le course se décantait vraiment avec en tête un quatuor composé de Brice Punuataahitua, Charles Teinauri, Hotuiterai Poroi et Keith Vernaudon. À hauteur du Tombeau du roi, Charles Teinauri accélérait la cadence et prenait rapidement plusieurs longueurs d’avance. Le rameur de Shell Va’a passait victorieusement la ligne d’arrivée en 2 h 15’ 37’’, ce qui constituait le nouveau record du parcours. Keith Vernaudon finissait fort également pour prendre la 2e place à 18 secondes du vainqueur, Hotuiterai Poroi complétant le podium en 2 h 16’ 13’’. Brice Punuataahitua, qui a longtemps joué les tous premiers rôles, finissait 6e en se faisant dépasser en fin de course par Manutea Millon et Iorama Teahu.



Charles Teinauri est revenu à l’arrivée sur sa course : “Ça fait du bien de revenir sur une grande course de V1 car j’étais en métropole l’année dernière avec ma femme pour ses obligations professionnelles. Je me suis efforcé de toujours rester dans le paquet de tête et de gérer ma course en fonction du rythme de mes adversaires. J’étais bien préparé grâce à mon coach David et je savais que je pouvais finir fort car la remontée est mon point fort. J’ai accéléré au Tombeau du roi dans le 2e tour et j’ai vu que Brice et Hotu ne parvenaient pas à me suivre. Je suis vraiment très content de gagner cette course car elle est organisée par des rameurs qui sont tous des copains. Le plus dur maintenant, ça va être de rester au sommet car les grandes courses de V1 vont s’enchaîner.”

Iloha Eychenne intouchable chez les dames



L’un des autres temps forts du jour était constitué par la course féminine regroupant U19, seniors et vétérans 40 ans sur le parcours de 14 km. Le duel entre Ilona Eychenne, qui faisait son retour à la compétition en V1 après s’être consacrée au kayak ces derniers mois, et la jeune espoir U19 Nateahi Sommer ne manquait pas d’intérêt. Mais il n’y a jamais vraiment eu de suspense, Iloha Eychenne creusant constamment l’écart pour s’imposer en 1 h 15’ 12’’, Nateahi Sommer cédant 4’ 40’’ à son aînée. Marguerite Temaiana complétait le tiercé de tête en 1 h 21’ 49’’.



On retiendra également dans le palmarès du jour la victoire en juniors de Chance Tavita en 1 h 10’ 29’’ sur la distance de 14 km, Lonomahiki Teururai le devançant d’une petite seconde sur la ligne d’arrivée pour l’emporter en vétérans 40 ans hommes.



Des plus jeunes aux plus anciens, tous ont proposé un superbe spectacle en baie de Matavai avec du combat et souvent du suspense malgré la forte chaleur qui a pesé sur les organismes. Rendez-vous à la Super Tāhō’ē qui aura lieu le samedi 20 juin et qui mettra en scène les meilleurs rameurs de la Tāhō’ē. Mais d’autres rendez-vous importants de va’a auront lieu entre-temps avec la Te Aito les 5 et 6 juin et la Vodafone Channel Race programmée le samedi 13 juin en V6 marathon.



Patrice Bastian



Résultats



Hommes (28 km)

1. Charles Teinauri (Shell Va’a) 2 h 15’ 37’’

2. Keith Vernaudon (Team OPT) 2 h 15’ 55’’

3. Hotuiterai Poroi (Team Air Tahiti Va’a) 2 h 16’ 13’’



Dames (14 km)

1. Ilona Eychenne (Matairea Hoe) 1 h 15’ 12’’

2. Nateahi Sommer (Tumu Nui) 1 h 19’ 52’’

3. Marguerite Temaiana (Paea Va’a) 1 h 21’ 49’’



Les autres vainqueurs du 14 km

- U16 G : Kanzen Rey (Heivaa Hoe) 1 h 12’ 38’’

- U19 G : Chance Tavita (Team Air Tahiti) 1 h 10’ 29’’

- VH 40 : Lonomahiki Teururai (EDT Va’a) 1 h 10’ 28’’

- VH 50 : Edwin Tuhoe (Team Afaahiti) 1 h 17’ 43’’

- VH 60 : Franco Taraihau (Te Ui Va’a) 1 h 26’ 23’’

- VH 70 : Rodolphe Bernardino (Teva) 1 h 19’ 15’’

- U19 F : Nateahi Sommer (Tumu Nui) 1 h 19’ 52’’

- VD 40 : Manuterarii Hunter (Pirae Va’a) 1 h 24’ 48’’

- Para : Allgower Marua’e (Ihilani Va’a) 1 h 21’ 48’’





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 25 Mai 2026 à 12:54 | Lu 288 fois



