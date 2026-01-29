

VTT – Taruia Krainer vainqueur en nocturne

Tahiti, le 14 février 2026 - Evénement inédit vendredi soir au Parc Vairai de Punaauia lors de la première en nocturne de VTT organisée par Tamarii Punaruu Cyclisme. Taruia Krainer s’est imposé chez les hommes au terme d’un duel intense avec Teva Poulain, Clémence Dede l’emportant chez les dames.



Spectacle lumineux vendredi soir sur le site du Parc Vairai de Punaauia. Lumineux mais aussi mobile car l’endroit accueillait la première course locale de VTT organisé en nocturne. Et de nocturne il en fut bien question car en la quasi absence de lune, les participants ont évolué dans le noir complet plus particulièrement dans les portions de parcours en sous-bois. Hervé Arcade, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme a plaidé en faveur de ce choix de proposer une course en nocturne : “C’est un peu mon rôle d’innover et lorsque j’ai évoqué l’organisation d’une course de VTT en nocturne à Tamarii Punaruu, le club a suivi. C’est une première à Tahiti mais ça existe déjà ailleurs depuis longtemps. Certains spécialistes étaient un peu sceptiques mais on compte quand même une vingtaine de participants hommes et femmes en VTT et VAE ce qui est correct pour une première en nocturne d’autant que c’était une course de début de saison. Une vingtaine de jeunes ont aussi participé mais en semi-nocturne pour des raisons de sécurité. Par rapport à d’habitude à Vairai, on a aménagé un parcours plus roulant et un peu moins technique même si on a gardé le passage par les acacias. Et puis pour mieux sécuriser l’épreuve, les coureurs avaient obligation de posséder une lumière frontale et des éclairages sur le vélo. Il y a eu quelques chutes mais bénignes et on a vraiment vécu une belle course dans des circonstances originales.” Les catégories jeunes au nombre d’une vingtaine de participants ont ouvert le programme en fin d’après-midi avec une luminosité encore correcte avant de laisser la place aux ainés.

Taruia Krainer tient Teva Poulain à distance



Tous les ténors de la discipline étaient présents au sein d’un peloton de 14 coureurs, à commencer par ceux qui sont potentiellement sélectionnables pour les Jeux du Pacifique 2027. Et ils ont démontré qu’ils étaient déjà bien en forme en ce début de saison en particulier Taruia Krainer et Teva Poulain. Taruia Krainer a pris la tête dès de début et a rapidement creusé un écart relativement conséquent sur Kahiri Endeler, Mehdi Gabrillargues et Teva Poulain. Ce dernier réagissait rapidement et se rapprochait du leader au troisième des huit tours de course limitée à 45 minutes. Kahiri Endeler était peu à peu décroché et Mehdi Gabrillargues abandonnait pour problème d’éclairage. Magnifique spectacle que ses lumières scintillantes sur tout le parcours. Taruia Krainer et Teva Poulain n’en profitaient pas car ils étaient totalement concentrés sur leur course d’autant que l’écart entre les deux se réduisit un moment à quelques mètres. Mais Taruia Krainer ne lâchera rien dans le final et passera la ligne d’arrivée en vainqueur avec huit secondes d’avance sur son dauphin. “Ce n’était pas nouveau pour moi car j’ai déjà couru en nocturne en métropole en VTT”, a-t-il confié à l’arrivée. “Le parcours était sélectif aujourd’hui et il fallait avoir un peu de chance pour ne pas connaître de problèmes. Et chapeau à Teva Poulain car il est plus âgé que nous et il est toujours aussi préformant.” Kahiri Endeler complétait le podium. Nolhan Chaigneau et Jérome Belaube ont remporté les catégories U17 et master.



Trois partantes chez les femmes avec l’ultra-favorite Clémence Dede qui a confirmé son statut à l’arrivée mais qui a dû composer avec Ingrid Vivish qui a tenté de s’accrocher en début de course avant de nettement céder. Quatre engagés en VAE, Heimata Chonfont s’y montrant le plus compétitif.

Oceania et Pacific Cup à Brisbane



Teva Poulain et Clémence Dede sont invités à participer aux Oceania et à la Pacific Cup de VTT les 7 et 8 mars prochain à Brisbane étant les tenants du titre de la Pacific Cup. Ils ne partiront sans doute que tous les deux pour des raisons budgétaires car les Oceania et la Pacific Cup sur route auront lieu les 9 et 10 avril toujours à Brisbane et Tahiti devrait y être largement représenté chez les hommes et les femmes dans la mesure où les chances de bons résultats des représentants du Fenua seront beaucoup plus importantes sur route qu’en VTT.



En attendant, ce sera retour sur la route samedi prochain dans l’après-midi à l’occasion de la course “Gentleman” qui se disputera en duo sur la côte est du côté de Mahaena.



Patrice Bastian

Résultats

Femmes

1re Clémence Dede (Mar Tri) 54’ 45’’

2e Ingrid Vivish (NL) 1 h 03’ 09’’

3e Sandra Langy (Vahine Tri) 1 h 20’ 00’’

Hommes

1er Taruia Krainer (Pirae) 43’ 50’’

2e Teva Poulain (Mar Tri) 43’ 58’’

3e Kahiri Endeler (Tam Pun) 47’ 13’’

4e Carlqvist Manate (Pirae) 48’ 20’’

5e Nolhan Chaigneau (Fei Pi) 48’ 48’’

…

14 engagés

