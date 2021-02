Uturoa réveille le lion pour le Nouvel An

Raiatea, le 11 février 2021 – Le coup d'envoi des festivités du Nouvel An chinois a été donné ce matin par Krystal, le président de l'association culturelle chinoise.



A Uturoa, on est apparemment pressé de fêter le Nouvel An chinois pour respecter la tradition. Le maire Matahi Brotherson était bien évidemment présent, accompagné pour l'occasion par l'ancienne maire Sylviane Terooatea. Cette cérémonie haute en couleur, organisée dans la salle des mariages, a aussi été l'occasion pour la mairie de fêter l'anniversaire de la proviseure du lycée d'Uturoa, Florence Meyer.



Ce coup d'envoi des festivités est ainsi expliqué par le président de l'association : "C’est la tradition. Dans la coutume chinoise, il faut fêter le Nouvel An la veille pour que le lion soit réveillé au premier jour des deux semaines de fêtes ; pour purifier et apporter prospérité, richesse et abondance. Le Nouvel An dure donc du 12 au 26 février. Nous commençons chaque année par l'hôtel de ville afin de toucher la population dans son ensemble. Par la suite nous répondons aux invitations des commerçants, des particuliers, tous les jours pendant ces deux semaines. Nous nous déplaçons même aux îles Sous-le-Vent, c'est dire si notre association est populaire depuis de nombreuses années".



On notait dans l'assistance une forte présence de militaires du Rimap, venus donner un coup de main à la mairie pour l'aménagement du cimetière. Une cérémonie de commémoration au monument aux morts a eu lieu en fin de matinée.