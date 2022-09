Uturoa au rythme de Matatini Mou

Raiatea, le 26 Septembre 2022 – Le groupe de danse Matahura a organisé son marathon de ‘ori Tahiti dimanche, au chapiteau de la place To’a huri nihi de Uturoa. Pour l’occasion, Matatini Mou, meilleure danseuse du Heiva 2019, a fait le déplacement depuis Tahiti pour animer l’événement.



Dimanche, plus d’une centaine de danseuses avaient rendez-vous sous le chapiteau de la place Toa huri nihi à Uturoa, pour transpirer au rythme des to’ere. La meilleure danseuse du Heiva 2019, Matatini Mou, spécialement venue sur l’île pour l’occasion, leur avait préparé une savante chorégraphie à son image : très énergique.



C’est la seconde fois que Matatini Mou se rend à Raiatea pour un ‘ori Tahiti marathon, et comme pour sa première venue, les jeunes filles et les femmes de tous âges étaient présentes pour relever le défi, même si celui-ci était ardu. “Aujourd’hui ça a été quand même difficile. Les filles sont même venues me voir à la fin, en me disant qu’elles avaient trouvé difficile mais qu’elles avaient adoré ! Et qu’elles vont travailler pour la prochaine fois”, a d'ailleurs déclaré pleine de bonne humeur Matatini à l’issue de l’événement. “J’ai eu des filles qui sont venues me dire que j’étais trop en forme, qu’elles n’avaient pas l’habitude de ce genre de tamure marathon. C’est sûr que les filles de Raiatea dansent différemment de celles de Tahiti, car elles n’ont pas les mêmes cours et écoles de danse. Donc je pense que c’est une question de style de danse aussi. Ça change de ce qu’elles ont d’habitude.”



D'un point de vue général, la danseuse était satisfaite de son déplacement “C’était vraiment top, j’ai adoré. Et je me dis que l’île devrait faire plus d’animations comme ça. L’accueil est chaleureux ! Ma couronne de tête m’a été offerte par un papi. Il y avait des chants…, enfin les gens en général de Raiatea sont tellement accueillants.” Raiatea est pour l’instant la seule île de Polynésie où cette danseuse chevronnée est intervenue pour un ‘ori marathons. “En général je me déplace surtout dans d’autres pays. Là, par exemple, j’étais en Calédonie il n’y a pas si longtemps.”



Les jeunes, levier de la culture

C’est grâce au groupe de danse Matahura, créé en 2019, que l’on doit sa venue sur l’île Sacrée. L’événement était organisé pour une levée de fonds, comme l’explique Teremihi Rochette, président du groupe : “C’est tout naturellement qu’on a organisé un marathon ‘ori Tahiti puisque c’est notre truc la danse. Et c’est la deuxième fois qu’on l’organise avec elle également.” Il explique que plusieurs projets culturels sont en préparation, bien que pour l’instant, rien ne soit encore fixé. “C’est surtout pour les jeunes. C’est eux le levier de notre culture. Nous-même on est jeunes encore. Moi je suis musicien. Madame danse. On a monté un petit groupe avec les amis. Il faut que les jeunes prennent conscience qu’il faut se rattacher à sa culture.” Nul doute que le message est bien passé, puisque plusieurs fillettes étaient présentes pour le marathon, et elles ont impressionné par leur endurance et leur implication.



