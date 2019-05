Urima condamné à indemniser Galenon

Jean-Paul Urima a donc comparu devant le tribunal correctionnel ce mardi pour répondre de « faux et usage de faux » et de « diffamation non publique » envers Patrick Galenon. A la barre, Jean-Paul Urima a tout d’abord contesté son exclusion, « dénuée de fondements» avant d’indiquer qu’il avait été élu à «l’unanimité » . Interrogé sur le mail envoyé à ses adhérents, l’homme a invoqué un « contexte particulier » dans lequel il souhaitait « répliquer à toutes les attaques faites » contre sa personne et dont il accuse Patrick Galenon d’être à l’origine.



Avant de requérir 1, 5 million d’amende avec sursis, le procureur de la République a insisté sur la « confiance » que doit avoir « tout électeur sur la validité de l’élection » : « Jean-Paul Urima s’est immiscé pour récupérer une zone de pouvoir qui ne lui appartenait pas. Il a ébranlé la CSTP-FO en jetant l’opprobre sur son dirigeant ».





Le tribunal a finalement condamné Jean-Paul Urima à payer une amende de 300 000 fcpf avec sursis. Au titre des dommages et intérêts, il devra verser 60 000 fcpf à Patrick Galenon et 100 000 fcpf à la CSTP-FO.