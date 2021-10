Une vahine academy à Moorea

Moorea, le 4 octobre 2021- L’association Tupu, en partenariat avec le CCISM, PRISM et quelques sociétés privées met en place la formation Harahara’ini-Academy for Women Entrepreneurs à Haapiti en faveur de dix femmes de l’île sœur. Elle doit permettre à ses futures entrepreneuses d’avoir les connaissances suffisantes pour monter leur business plan et développer leur activité.



L’association Tupu, dont le but est de “venir en aide aux communautés vulnérables de Polynésie française” organise, du lundi 4 octobre au vendredi 5 novembre, une formation intitulée “Academy for Women Entrepreneurs” à la mairie annexe de Haapiti. Ce programme américain de formation lancé en 2019 par le department of states's bureau of educational and cultural affairs (ECA) a pour objectif de “fournir aux femmes entrepreneuses les compétences, les ressources et les réseaux nécessaires pour démarrer et développer des entreprises prospères”.



La formation, rebaptisée Harahara’ini-Academy for Women Entrepreneurs, est mise en place au fenua par l’association Tupu et ses différents partenaires : CCISM, PRISM, et des sociétés privées. Elles seront dix femmes originaires de Moorea, porteuses de projets dans différents domaines d’activités, à en bénéficier. Au terme de la formation, les stagiaires auront à présenter leur projet dans le cadre d’un concours. Les trois premières se verront attribuer une enveloppe financière pour le lancement de leur activité tandis que la lauréate du prix spécial du projet innovant intégrera le programme d’incubation de PRISM.



Apprendre à monter un business



“On est dans une situation de crise dans laquelle beaucoup de gens perdent leur emploi et ont du mal à rebondir économiquement. Nos stagiaires vont apprendre à travers cette formation à monter leur business. L’objectif est de venir en aide à ces personnes pour qu’elles puissent se lancer rapidement”, explique Manuia Maiti, la présidente de l’association Tupu. Celle-ci ajoute que “des études ont montré que des femmes sont de plus en plus à même d’apporter plus de stabilité dans leur foyer et par effet boule de neige à leur communauté. C’est pour cette raison que nous avons voulu les mettre en avant.”



La première journée de la formation a montré toute la motivation et la détermination de futures entrepreneuses de Moorea. “Je me suis inscrite à la formation parce que j’ai envie d’approfondir mes connaissances dans l’entrepreneuriat concernant le coaching et l’alimentation saine et équilibrée. J’avais besoin de travailler sur tout ce qui est business plan. On va pouvoir aussi faire des ponts à travers le réseau qu’on va créer entre nous et bénéficier pendant la formation de quelques témoignages des entrepreneurs qui ont réussi”, témoigne Carole Marie, l'une des stagiaires.



“J’ai décidé de m’inscrire à cette formation parce que j’avais besoin d’aide financière et d’avoir plus de connaissances. Je suis fabricante de stèles funéraires en béton sur l’île de Moorea. J’ai besoin d’accompagnement professionnel pour faire mon business plan. Je crois en mon projet”, insiste pour sa part Elvina, une autre stagiaire de la formation.