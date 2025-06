Une troupe polynésienne à Disneyland Paris

Tahiti, le 22 juin 2025 – Depuis mi-avril, sept jeunes musiciens de la troupe Hei Show Tahiti ‘Ori dirigée par Heilani Tama se relaient dans les allées du plus grand parc d’attractions d’Europe pour accompagner le personnage de Vaiana dans le cadre du Disney Music Festival. “Un rêve devenu réalité” pour Hinatea, Paulino, Manutea, Hotuarii, Vaimiti, Yohan et Heremoana, fiers de mettre la culture polynésienne à l’honneur.





Originaire de Faa’a, Heilani Tama réside à Toulon, où elle a monté la troupe Hei Show Tahiti ‘Ori en 2010. Cette année, l’équipe a participé au Heiva i Paris et à la Vendée Va’a, mais c’est dans le cadre inédit et magique des allées de Disneyland Paris que les représentations s’enchaînent depuis le 19 avril.



“En 2016, nous avons participé à la promotion européenne de la sortie de Vaiana. On a réitéré en 2024 pour Vaiana 2. En novembre 2023, nous sommes aussi montés sur scène pour le spectacle des 100 ans de Disney”, se souvient la cheffe de groupe, à la fois répétitrice et responsable artistique. “C’est une première pour nous sur le parc, qui nous a contactés pour le Disney Music Festival. On a lancé un casting et on a reçu plus d’une centaine de candidatures ! Ça a été difficile de choisir, mais on a privilégié les musiciens qui étaient déjà dans l’Hexagone.”





Sept artistes, tous âgés d’une vingtaine d’années, ont été recrutés via l’entreprise de son mari et soutien, David Lamata. S’en est suivi un mois et demi de préparation : “On a commencé à notre studio, à Toulon. On a reçu la structure musicale, qu’on a adaptée avec nos percussions et ‘ukulele. Nous avons ensuite reçu l’équipe de musique de Disney pour validation, puis on est monté sur Paris pour commencer les répétitions nocturnes après la fermeture du parc, début mars”.



À l’occasion de ce festival, des mélodies emblématiques sont interprétées en présence des personnages correspondants, répartis aux quatre coins du parc. “À partir de 13h45, les musiciens font cinq passages qui durent entre 15 et 20 minutes, avec Vaiana qu’ils accompagnent à trois avec des musiques tirées du film, comme Le Bleu Lumière, Pour Les Hommes, L’Explorateur, Te Fiti... La journée se termine avec le final de la grande parade autour du château, de 19h30 à 20 heures”, explique Heilani Tama.



“Un rêve devenu réalité” pour ces “grands enfants” logés ensemble à dix minutes de Disneyland Paris. “Jouer dans le parc devant autant de monde, c’est incroyable ! Je n’avais pu m’y rendre qu’une seule fois avant, et aujourd’hui c’est tous les jours”, s’émerveille Paulino Foimapafisi, originaire de Papeete. Manutea Taputu, petit-fils de Terii Taputu et spécialisé dans le tō’ere, confirme : “C’est une opportunité extraordinaire !” “C’est un mélange d’excitation et de folie, car ce genre d’expériences, ça n’arrive pas tous les jours. C’est aussi du stress : on veut être à la hauteur, car il s’agit de partager une partie de notre culture”, confie Hotuarii Tuahine, qui a quitté Tahiti il y a six ans pour ses études et le sport. Danseur et musicien originaire de Wallis, Vaimiti Mafutuna profite de chaque instant avec le public : “Il y a des Polynésiens qui viennent nous voir pour nous encourager et ça nous donne de la force. Les enfants sont émerveillés par Vaiana, on prend le temps de danser avec eux : c’est vraiment cool !” Yohan Tavita et Heremoana Pani font également partie de la bande, ainsi que la fille de la directrice, Hinatea Tama, au pahu.



​Jusqu’au 7 septembre

“Voir des étoiles dans les yeux de chacun, c’est beau”, se réjouit Heilani Tama, après deux mois de spectacle au cœur du plus grand parc d’attractions d’Europe (40.000 visiteurs par jour en moyenne). “Venez nous voir : on joue jusqu’au 7 septembre !”



En parallèle, d’autres actualités attendent la troupe Hei Show Tahiti ‘Ori. Entre juillet et août, une délégation de 25 artistes (danseurs, musiciens, chanteurs) se produira en Pologne et en Italie dans le cadre de festivals folkloriques internationaux. Certains seront de retour au Fenua en fin d’année pour participer au Hura Tapairu et rendre visite à leurs familles.



Des costumes sur-mesure Bien que plusieurs des artistes engagés dans cette aventure soient également des danseurs, tous se produisent en tant que musiciens. Pour autant, les costumes font partie intégrante de la prestation. Heilani Tama y accorde beaucoup d’importance : “Ils ont été entièrement conçus par mes soins, avec la validation des équipes de production et du show director de Disneyland Paris. J’ai tenu à proposer des tenues les plus authentiques possibles, en respectant à la fois les exigences artistiques de Disney et les fondements de notre culture polynésienne, le tout dans une volonté d’adaptation aux valeurs familiales du parc et à la diversité culturelle de ses visiteurs. Chaque détail a été pensé avec soin, notamment l’ajout discret, mais symbolique de la voile de Vaiana sur les coiffes des musiciens, en clin d’œil à l’univers du spectacle.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 22 Juin 2025 à 12:50